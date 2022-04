Eccellenza, girone B: il San Giorgio in Bosco è vivo, Pozzonovo sconfitto e già salvo

Il San Giorgio in Bosco di mister Sandri continua a tenere alimentata la fiammella della speranza per la salvezza tramite playout piegando in casa un poco motivato - e già salvo - Pozzonovo di Nicola Cavazzana. Gara episodica, in cui una squadra aveva molta più fame dell'altra. Gli uomini di Sandri sono in missione per conto di Dio, prendendo spunto dai Blues Brothers, e in queste ultime giornate si sono messi in testa di fare l'impresa. La partenza bruciante della gara è la dimostrazione più lampante. Rode al 9' sblocca subito il match con un bel colpo di testa nel traffico dell'area di rigore del Pozzonovo. Xausa sul finale del primo tempo costringe agli straordinari Vanzato, ma al 59' ecco il raddoppio. Velardi crossa e Vigo trova l'inzuccata vincente per il momentaneo 2 a 0. A questo punto il Pozzonovo si risveglia e nel giro di qualche minuto crea subito grattacapi alla difesa dei padorni di casa. All'81' uno scambio Cortella-Franchin, permette a quest'ultimo di trovare la via della rete, ma è troppo tardi per rimediare. Nel finale Gallo chiude baracca e burattini, donando tre punti di platino per la rincorsa del San Giorgio In Bosco.

Ecco il tabellino della gara:

SAN GIORGIO IN BOSCO: Gallo, Fior (79' Mason), Yara, Antonello, Pasinato, Vigo, Tonin, Velardi, Xausa, Rode (78' Bizzotto), Stocco (88' Gerotto). A disp. Causin, Mason, Rossi, Burbello, Gerotto, Callegaro, Bizzotto, Carollo, Furlan. All. Maurizio Sandri

POZZONOVO: Vanzato, Calì (77' Bellon), Et Tahiry (85' Marinelli), Dario, Gallo, Artuso, Cortella, Badiello, Cazzadore, Rizzieri (52' Thompson), Franchin. A disp. Belluco, Imeraj, Targa, Convento, Birolo, Benucci. All. Nicola Cavazzana

ARBITRO: Bianco di Mestre

RETI: 9’ p.t. Rode, 14’ s.t. Vigo, 36’ s.t. Franchin

Ammoniti: Antonello, Xausa, Et Tahiry, Calì

Recuperi: 2’; 3'