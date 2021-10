Eccellenza, girone B: San Giorgio in Bosco vittorioso in rimonta

In rimonta con grinta, forza e soprattutto grandissima determinazione. Così si può definire il 2 a 1 casalingo del San Giorgio in Bosco contro l'Abano Terme, nella terza giornata del campionato Eccellenza, girone B.

Ossigeno per gli uomini di Grandini, ancora tante riflessioni per l'Abano Terme che si ritrova a zero punti dopo tre giornate di campionato. La rosa a disposizione di Milazzo è giovane ed inesperta, ma soprattutto paga caro ogni episodio in questo avvio stagionale. Stamani anche la sfortuna ci ha messo del suo. Tempo per rimettersi in carreggiata c'è, ma urge invertire la rotta fin da subito nella prossima giornata contro la Robeganese Fulgor Salzano.

Nel primo tempo tanto equilibrio tra le due contendenti. Domina la paura in questo scontro salvezza, con gioco in mezzo al campo molto rude e difese che prevalgono sugli attacchi. Serve un lampo, serve un episodio, proprio come quello che succede al 15' con Favaro abilissimo a sfruttare l'indecisione della difesa di casa. Il San Giorgio in Bosco gioca di rimessa, non si scopre, sa che la gara è lunga. Nei secondi 45 minuti la musica cambia e i padroni di casa rimontano con qualità e tempra. Tutto si consuma in sette minuti. Al 69' ecco il gol del pareggio con Pasinato. Un tiro cross in stile Shevchenko contro la Juventus nel dicembre 2001 fa esplodere il pubblico di casa. Sulle ali dell'entusiasmo passano sei minuti ed ecco il sorpasso. Azione insistita dei padroni di casa e alla fine Simoni piazza la zampata vincente. Nel forcing finale è un Abano che non trova la via del gol, anche se il pareggio sarebbe il risultato più giusto.

Ecco il tabellino della gara:

San Giorgio In Bosco: Causin; Pasinato (95' Callegaro), Fior, Antonello (46' Carollo), Burbello (73' Lebran), Segato, Yara, Velardi (68' De Rossi), Pedrozo, Vigo (68' Tonin), Simoni. A disposizione: Gallo, Lebran, Tonin, Furlan, Callegaro, Rode, Carollo, De Rossi, Facci. All.: Gualtiero Grandini

Abano Calcio: Havryshkiv; Ferreira (76' Schiavon), Rosa, Nnodim (80' Baresi), Cunico, Zatta, Buzzi, Bozza (87' Leonardis), Favaro, Guerriero, Henrique. A disposizione: Pirana, Baresi, Schiavon, Capuzzo, Gazzola, Sguotti, Proto, Leonardis, Thiam. All.: Massimo Milazzo

Arbitro: Tiozzo Fasiolo

Reti: 15' Favaro, 69' Pasinato, 76' Simoni

Ammoniti: Fior, Pedrozo, Vigo, Nnodim, Cunico, Guerriero