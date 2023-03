Eccellenza, girone B: Piovese è un punto d'oro a Sandonà

Pari senza reti per la Piovese nell'anticipo della ventinovesima giornata di campionato contro il Sandonà di mister Davanzo. Un pareggio che muove poco la classifica, ma regala morale alla truppa di mister Graziano, quest'ultimo vero differenziale in positivo dei padovani in questi ultimi due mesi. La Piovese si porta a 28 punti, a -4 dalla salvezza diretta e al Zanutto dimostra una caparbietà da squadra vera. Le occasioni nel primo tempo di Gerin (17' e 22') costringono Enzo agli straordinari, mentre nella ripresa Bortolotto e Menegazzo sprecano a tu per tu con Enzo le occasioni per il colpaccio. Alla fine sono tanti rimpianti, ma la Piovese è più viva che mai. Per la permanenza di categoria e in vista delle prossime otto partite decisamente un discreto punto di partenza.

Questo il tabellino della gara:

SANDONÀ (3-5-2): Enzo; Donadello, Crescente, Uliari; Momentè (32’ s.t. Gashi), Manente, Fortunato, Scroccaro (8’ s.t. De Stefani), Guizzini; Carli, Valerio. A disp. Piccolo, Craciun, Bisiol, Mariotto, Pallanch, Telesi, Susanna. All. Davanzo.

PIOVESE (4-4-1-1): Leba; Dei Poli, Bortoluzzi, Sartori, Asoletti (17’ s.t. Toffanin); Boscain, Tommasi, Rigoni, Monaco (34’ s.t. Buscaglin); Bortolotto (46’ s.t. Pavanello); Gerin (26’ s.t. Menegazzo). All. Graziano.

Arbitro: Scomazzon di Bassano del Grappa

Note: ammonito Sartori. Angoli 7-3 per il Sandonà. Recuperi: 0' pt, s.t. 4’.