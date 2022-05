Eccellenza, girone B: Sartori si dimette dal ruolo di direttore sportivo dell'Abano

La notizia era nell'aria, ora c'è l'ufficialità: Franco Sartori non è più il direttore sportivo dell’Abano. L’ormai ex dirigente neroverde ha rassegnato le dimissioni, lasciando il club dopo tre anni intensi e vissuti sempre in prima linea.

Queste le sue dichiarazioni al sito ufficiale neroverde: "Il mio percorso finisce qui e ringrazio tutti per l’opportunità che mi è stata data. Sono stati tre anni importanti e ricchi di contenuti. Ad Abano lascio il cuore, perché è e resta una realtà di primissimo livello per il calcio padovano e non solo. Auguro alla società le migliori fortune."