Eccellenza, girone B: allo Scardovari lo scontro salvezza contro l'Abano

Niente da fare in quel di Scardovari per l’Abano di mister Bisioli Bisioli, che al termine di una partita ai limiti del fantozziano, deve pagare dazio a Bullo e compagni. 3 a 2 per i rodigini che si confermano avversario ostico in questa stagione per i neroverdi. La lotta salvezza si complica, anche se l'Abano resta un punto sopra l'ultima della classe, il San Giorgio in Bosco, spazzato via a Castelfranco con il risultato di 5 a 0. La prossima domenica a Monteortone arriva proprio la squadra dell'Alta, in un duello vietato ai deboli di cuore.

LA CRONACA

Simone Toffoli: l’ex attaccante delle Dolomiti Bellunesi dopo pochi minuti si presenta solo davanti a Zennaro, ma la punta si allunga la palla in out sull'uscita dell'estremo difensore avversario. Da gol mancato a gol subito è un attimo, perché Boscolo si inventa il gol della vita da posizione defilatissima beffando in Caio. Siamo al 22'. Passano dieci minuti e stavolta Caio la combina grossa rinviando malamente sui piedi di Bernardes che da quaranta metri inventa un altro gol assurdo, simil Tessari per l'Arcella. Due a zero all'intervallo per i rodigini, ma sarebbe potuto essere meno severo per l'Abano, se Pinto su punizione al 37' non trovasse il palo a Zennaro battuto e al 41' Henrique non si facesse ipnotizzare da Zennaro su calcio di rigore. Si sprecano i rimpianti in casa neroverde.

Nella ripresa l'Abano trova la rete della speranza al 69' con Anderson Piva, ancora di tacco, dopo quello splendido di sette giorni fa in casa con il Giorgione. Questa volta il suo gol non porta punti in cascina, perché al 75' Boscolo rimette le distanze di sicurezze tra le due squadre, finalizzando al meglio un contropiede fulmineo dei suoi. presenta a tu per tu con Alessandro Zennaro, ma al momento di concludere si allarga troppo e si fa chiudere lo specchio dal portiere gialloblu. Il carattere ai neroverdi non manca e la rete della speranziella, per dirla alla napoletana, arriva al 92' con Sekulic. Troppo tardi per rimettere in sesto la partita.

Ecco il tabellino della gara nel rodigino:

SCARDOVARI: Zennaro, Vidali, Crepaldi, Caraceni, Marino, Arias, Ferro L. (41’st Maistrello), Boscolo (32’st Moretto), Lucci (13’st Corradin), Bernardes (18’st Nordio), Bullo (42’st Ferro M.). All. Zuccarin

ABANO: Pirana, Cunico (32’st Leonardis), Henrique, Finazzi, Zatta, Pinto, Proto (12’st Sekulic), Nnodim, Toffoli (12’st Thiam), Radoni, Piva. All.: Bisioli

Arbitro: Matteo di Sala Consilina (Sa)

Reti: 22’ Boscolo, 32' Bernardes, 69' Piva, 75' Boscolo, 90'+1' Sekulic

Ammoniti Bullo, Henrique, Zatta, Proto, Nnodim, Piva