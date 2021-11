Eccellenza, girone B: Scevola (Albignasego) "Oggi era importante fare punti"

Matteo Scevola centrale di centrocampo dell'Albignasego in esclusiva a Padova Oggi, racconta nel post partita il pareggio contro l'Academy Plateola, match valevole per la settima giornata del campionato Eccellenza girone B.

"Nel primo tempo siamo stati molto contratti. Abbiamo provato a metterli sotto, ma loro si sono difesi bene. A mio avviso ci è mancato l'ultimo passaggio per andare in porta. Nella ripresa abbiamo subito il rigore, ma ci siamo rialzati subito. Abbiamo provato a vincerla ed è venuto fuori un pareggio. Non ci lascia del tutto soddisfatti questo risultato, ma arrivavamo da due giornate senza punti e oggi era importante muovere la classifica. Sono state due settimane dure perché perdere non piace a nessuno. Abbiamo provato a fare quadrato e oggi si è visto in campo. Ci siamo sempre aiutati e dobbiamo ripartire così. Ogni domenica dobbiamo aiutarci, cercando di essere più cinici sottoporta. Se facciamo così, ci leviamo delle belle soddisfazioni. Il Camisano non ha fatto un bel risultato oggi, speriamo di poter fare anche noi qualcosa di buono in casa loro."