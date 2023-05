Eccellenza, girone B: scommessa Malerba per la United Borgoricco Campetra

La United Borgoricco Campetra riparte da una scommessa in piena regola: Massimo Malerba, condottiero della sorprendente Vigontina San Paolo delle ultime due stagioni in Promozione e prima ancora del Graticolato Gelsi. Un tecnico nuovo per la categoria, ma con alle spalle una lunghissima carriera da calciatore. Cresciuto nel settore giovanile del Venezia, arriva a debuttare con la prima squadra lagunare, prima di iniziare a peregrinare tra C/1 ed Eccellenza con le maglie di Giorgione, L’Aquila, Sandonà, Fontanafredda, Conegliano, Santa Lucia di Piave, Pievigina, Piovese, Vigontina e Favaro. Dopo il ciclo Bertan, chiuso in maniera dolorosa questa stagione senza l'accesso ai playoff del girone B del campionato Eccellenza, un nome nel segno della discontinuità.

«Sono felicissimo e carichissimo e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura – le prime parole di mister Malerba– Ringrazio la United Borgoricco Campetra per la fiducia che ha riposto in me e farò del mio meglio per dimostrarmi all’altezza. Approdo in una società che negli anni ha fatto un percorso davvero importante. Sarà il mio debutto da allenatore in Eccellenza ma è una categoria che conosco bene, perché l’ho fatta per anni da giocatore. Colgo l’occasione per ringraziare di cuore la Vigontina San Paolo, con cui ho vissuto due stagioni splendide e che mi ha sempre dato tutto ciò che ho chiesto. La porterò sempre nel cuore, avendone fatto parte sia da giocatore che da allenatore: è una società molto organizzata, dove si sta bene e si può lavorare nel migliore dei modi. Un doveroso grazie a tutti i ragazzi, allo staff, ai dirigenti e a tutti coloro che ci hanno permesso di raggiungere un obiettivo forse insperato come la qualificazione ai playoff».

Dello stesso avviso anche il direttore sportivo Fautelli, vero regista di tutta l'operazione e pronto a regalare al neo tecnico grandi nomi anche per il prossimo anno. «È stata una scelta condivisa con il presidente Massimo Poliero e il vicepresidente Giovanni Tramarin – sottolinea il responsabile dell’area tecnica rossobiancoblu – Abbiamo scelto Massimo perché ha tanto entusiasmo e tanta determinazione. Rispetto ad altri allenatori sappiamo che lui rappresenta una sorta di “scommessa”, visto che non ha mai fatto l’Eccellenza, ma siamo certi che si rivelerà una scommessa vincente. Massimo ha voglia, entusiasmo e fame: è la persona giusta per il nostro spogliatoio e per iniziare un nuovo ciclo, che speriamo possa essere ricco di soddisfazioni per tutti. Siamo molto contenti di questa scelta e ora inizieremo a programmare con Massimo la nuova stagione. L’obiettivo è confermarci competitivi ad alti livelli, come siamo sempre stati negli ultimi anni».