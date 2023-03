Eccellenza, girone B: Arcella, blitz a Spinea, salvezza diretta a 3 punti

Altri tre punti pesantissimi per l'Arcella, che sconfigge 2 a 1 lo Spinea nel primo scontro diretto salvezza che attende i padovani in questa fase del torneo. L'hombre del partido è uno dei senatori dello spogliatoio Pistolato, abile a colpire di testa alle spalle di Urban all'83'. Prova di grande coesione e pragmatismo per i bianconeri di mister Fonti, che con il guizzo vincente nel finale allungano a +6 sui veneziano, portandosi anche a tre lunghezze dall'ultimo posto utile per la salvezza diretta, occupato attualmente dall'Eclisse Carenipievigina.

La gara tesa, ma divertente. Sblocca la gara l'Arcella con Teodoro, al tramonto del primo tempo, su un bel suggerimento dell'ex Mestrino Rubano Tamponi. Lo Spinea non ci sta e pareggia i conti al 53' di Bezze, ma i bianconeri con il cuore e i nervi trovano con Pistolato il gol vittoria.

Questo il tabellino della gara nel veneziano.

SPINEA-ARCELLA 1-2

SPINEA: Urban, Zamengo, Marzocchi, Beniamin, Zanon, Busatto (1′ st Donè), Numi (17′ pt Alessandro Bezze), Barzaghi (25′ st Riccato), Pozzebon (11′ st Lazzari), Penzo, Rampin (36′ st Vecchiato). A disposizione: Basso, Compagno, Soligo, Alessio Bezze. Allenatore: Vianello.



ARCELLA: Berto, Maritan, Tagliapietra, Varnier, Pistolato, Boscaro, Rubin (25′ pt Toso), Vidor, Tamponi. L. Rossi (28′ st Sartore), Teodoro (20′ st Lovato). A disposizione: T. Rossi, Danielli, Menato, Plamadeala, Stangherlin, Righetto. Allenatore: Fonti.



Arbitro: Ziliani di Trieste.

Reti: 41′ pt Teodoro, 8′ st Alessandro Bezze, 38′ st Pistolato.

Note: ammoniti Busato, Teodoro, Boscaro e Tamponi.