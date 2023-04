Eccellenza, girone B: chiusura amara per la United Borgoricco Campetra, lo Spinea conquista i playout

Cala il sipario - anzitempo - sulla stagione della United Borgoricco Campetra. Passo falso indolore in casa dello Spinea per i rossobiancoblu, già matematicamente - e colpevolmente - fuori dalla corsa-playoff. Quinta sconfitta di fila per gli uomini di Bertan, totalmente incapaci di raggiungere la post season con due mesi finali di stagione al dir poco deludenti. Dopo avere accarezzato il sogno Serie D per larghi tratti del percorso stagionale, fa strano scriverlo e raccontarlo.

Al presidente Poliero e il direttore sportivo Fautelli il compito di spiegare questo tracollo, sinceramente difficile da spiegare. Contro i veneziani, poco da salvare. Papagno si supera in apertura di gara con due super interventi, mentre al 20' Rumiz viene spedito negli spogliatoi per un fallo da ultimo uomo. Con l'uomo in meno, lo Spinea ne approfitta e alla mezz'ora trova la rete del match con Alessandro Bezze. Barichello e Volpato sfiorano il pari, Pozzebon colpisce il palo su punizione. Resta tanta amarezza nell'Alta Padovana e il titolo di vice-capocannoniere del girone B ad Edoardo Cappella con 29 gol. Per la 31enne punta ex Ambrosiana, si spalancheranno le porte della Serie D, dopo l'ennesima stagione in doppia cifra?



Questo il tabellino della gara.



SPINEA-UNITED BORGORICCO CAMPETRA 1-0

SPINEA: Urban, Zamengo, Marzocchi, Minio, Zanon, Busatto, Numi (33’ s.t. Riccato), Beniamin (24’ s.t. Barzaghi), Pozzebon (42’ s.t. Rampin), Alessandro Bezze (32’ s.t. Alessio Bezze), Penzo. A disp. Basso, Vecchiato, Compagno, Lazzari, Soligo. All. Matteo Vianello.

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Regazzo, Galliot, Volpato, Rumiz, Oprean, Torregrossa (22’ s.t. Sessi), Barichello (17’ s.t. Dal Toso), Cappella (39’ s.t. Dussin), Chinellato (38’ s.t. Cren), Marangoni (38’ s.t. Nonnato). A disp. Niero, Vasic, Tescaro, Sartori. All. Alessandro Bertan.

ARBITRO: Casali di Cesena.

RETE: 30’ p.t. Alessandro Bezze.

NOTE: Spettatori 200 circa. Espulso al 20’ p.t. Rumiz per fallo da ultimo uomo. Ammoniti Minio, Pozzebon, Alessandro Bezze, Oprean e Galliot. Recuperi: 1’ e 4’