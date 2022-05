Eccellenza, girone B: Tommaso Boscain (Pozzonovo) "Questa stagione mi ha fatto crescere tanto"

Sono tanti i giovani lanciati in prima squadra dal Pozzonovo in questa stagione di Eccellenza appena trascorsa. Anche in quest'ottica si può vedere l'ingaggio di mister Primavera sulla panchina dei biancoblu. Chi sarà sicuramente protagonista l'anno prossimo con la maglia della società della Bassa è il tuttofare difensivo Tommaso Boscain, classe 2003, oramai promosso a padrone incontrastato della fascia destra difensiva. Queste le sue parole:

"Dopo i primi mesi in cui non giocavo molto, con un po’ di pazienza si è presentata la mia occasione. In quel momento la squadra aveva bisogno in difesa: un ruolo, il terzino, che non avevo mai fatto e non sapevo ricoprire. Alle prime difficoltà i ragazzi che mi giocavano vicino, il mister e tutti gli altri compagni mi hanno dato una grossissima mano per affrontare e superare al meglio le varie partite. Devo ringraziarli di cuore, perché questa stagione mi ha fatto crescere tanto sia dal punto di vista calcistico che soprattutto umano. Spero si possa rivelare un punto di partenza, in quanto c’è sempre spazio per crescere e migliorare. Ora ci attendono alcuni mesi di riposo: ad agosto torneremo in campo più carichi e motivati che mai."