Eccellenza, girone B: tra Abano e Giorgione pareggio elettrico e spettacolare

Ritorno in campo spettacolare per l'Abano, capace di fermare sull'1 a 1 la corazzata Giorgione nella 14°giornata del campionato di Eccellenza girone B. Per i neroverdi continuano le buone indicazioni pre sosta forzata, con un roster pesantemente rinforzato e che oggi ha dato battaglia contro una delle squadre più forti del raggruppamento. Per il Giorgione, sorpasso rimandato ai danni dell'Arcella.

LA CRONACA

Nei primi minuti dell'incontro tanto equiibrio tra le due squadre, con i padroni di casa molto più verticali e gli ospiti più interessati a fraseggiare. Proprio da uno di questi fraseggi, arriva il vantaggio del Giorgione al 13' con Vuanello, che viene smarcato dal nuovo arrivato Antenucci, e per il numero 11 rosso è fin troppo facile infilare con il piatto sinistro Caio Vinicius. Trappola del fuorigioco rivedibile per i padroni di casa, con Ferreira e Rosa che tengono in gioco l'esterno trevigiano. Risposta immediata dell'Abano con Nnodim, che esce dalla giungla del limite dell'area e prova con un mancino a mezz'altezza a beffare Antonello. Pallone di poco a lato. L'Abano preme e al quarto d'ora un bel contropiede orchestrato da Toffoli, trova libero sulla destra Radoni, ma il cross di quest'ultimo per Anderson Piva è fuori misura. Occasione sprecata per i neroverdi. Poco prima della metà del tempo, sprazzi di Sarri-ball, da parte del Giorgione, con un possesso prolungato di almeno un minuto e mezzo, in grado di smarcare alla fine Nicoletti dal limite. Il tiro del numero 8 trevigiano è largo alla destra di Caio Vinicius. Al 25' super chance per l'Abano di pareggiare. Corner dalla destra spiovente con il pallone che arriva sul secondo palo a Cunico che controlla con il mancino e tira di destro a botta sicura. Perosin si immola e salva sulla linea di porta un gol già fatto, tra le proteste - a dire il vero contenute - Nnodim dell'Abano. I padroni di casa premono, ma le occasioni migliori continuano ad essere di marca trevigiana, come al 30' con Gashi, che sfrutta un'indecisione della coppia Zatta-Finazzi, e si trova solo davanti a Caio Vinicius. Il suo tiro fa la barba al palo. Centralmente l'Abano, nel momento in cui iniziano a fraseggiare Antenucci-Gashi-Vuanello, soffre molto. Antenucci è molto abile a far salire la squadra, mentre Gashi e Vuanello sono due maghi dell'inserimento. La gara è aperta e vivace, con occasioni da ambo le parti. L'Abano cerca sempre di uscire palla al piede dalla difesa, ma talvolta pecca di leziosità, come al 35', quando Antenucci entra in area sul centro destra e spara un destro potentissimo sotto la traversa. Caio Vinicius è attento e la mette in corner. Mioni sulla sinistra è un'enigma per Rosa, come al 39' quando chiama l'1-2 ad Antenucci, ma il pallone restituito è troppo lungo. Ancora Antenucci, un minuto dopo si divora un'opportunità enorme per il raddoppio, con Caio Vinicius in prima battuta bravo a respingere con i pugni e poi Ferreira puntuale su Vuanello a sventare la minaccia. Segnali di Abano in chiusura di tempo, con una velleitaria conclusione al 41' di Anderson Piva dalla sinistra, in mode Del Piero prima maniera. Ampiamente a lato. Abano nuovamente in forcing al 42' con una doppia chance pazzesca, prima con Radoni che non aggancia per millimetri il cross di Henrique e sul capovilgimento di fronte Toffoli colpisce verso la porta, ma questa volta Gianmarco Antonello salva sulla linea di porta.

Nella ripresa si comincia subito forte con l'Abano che sfiora il pareggio. Radoni centralmente serve Toffoli che partire un diagonale su cui Antonello va in presa sicura. I tempi per il pareggio sono maturi e al 49' eccolo arrivare. Ferreira sfonda sulla sinistra e serve sul primo palo Anderson Piva che si traveste da Crespo e con il tacco trova il meritato gol dell'1 a 1. Toffoli nella ripresa è un altro giocatore e al 53' si gira un paio di volte in area, prima di essere murato da Gianmarco Antonello. Abano trasformato nella ripresa e al 55' va vicinissimo al sorpasso. Toffoli sul centro destra serve sull'inserimento Rosa che in power play va sulla sinistra per Anderson Piva che la spara sul portiere in uscita a terra. Sul corner seguente ancora una percussione di Radoni, con Salomone che salva in calcio d'angolo. I ragazzi di Biasioli premono e cercano il vantaggio in tutte le maniera nella prima parte della ripresa. Salomone alla Scirea al 64' parte dalla difesa, chiama la triangolazione con Vuanello ed entra in area di rigore sul centro destro. Solo esterno delle rete per il numero 5 trevigiano, con Caio Vinicius in uscita a coprire lo specchio della porta. È una marea neroverde quella che investe il Giorgione, come al 68' con Zatta che balla sulla sinistra e trova in mezzo Radoni che spara verso la porta trevigiana. Murato. Ci riprova Favaro, ancora respinto ed infine Nnodim dal limite svirgola malamente a lato. Pinto dai 20 metri, al 73', scalda i guanti ad Antonello con un rasoterra molto insidioso. L'ingresso di Bonaldi per il Giorgione è molto utile per tenere alta la pressione sulla difesa dell'Abano, come all'80' quando proprio il neo entrato sfugge alla trappola del fuorigioco e si presenta a tu per tu con Caio Vinicius allargando troppo il piattone. All'87' parapiglia in mezzo al campo per un fallo da cartellino arancione di Perosin su Radoni. Nella confusione Favaro colpisce con un buffetto Mioni del Giorgione e per Brentegani, dopo aver ristabilito la calma, è cartellino rosso. Al 93' Antenucci cerca il gol spettacolare con una rovesciata, ma Caio Vinicius vola e devia in corner.

Ecco il tabellino della gara:

ABANO (3-5-2): Caio Vinicius; Cunico, Thiago Finazzi, Zatta; Rosa, Radoni, Pinto, Nnodim (89' Bozza), Henrique; Toffoli (84' Capuzzo), Anderson Piva (56' Favaro). A disposizione: Havryshkiv, Machairas, Favaro, Garon, Capuzzo, Bozza, Leonardis, Masin, Ferreira. All.: Vinicio Bisioli

GIORGIONE (3-5-2): Antonello M.; Salomone, Antonello A., Dall'Agnol (75' Bonaldi); Vuanello (90' Pace), Anile (58' Minato), Perosin, Nicoletti, Mioni (90' Griggio); Gashi (79' Dalla Santacasa), Antenucci. A disposizione: Giovinazzo, Bevilacqua, Minato, Bruno, Griggio, Dalla Santacasa, Franco, Bonaldi, Pace. All.: Stefano Esposito

Arbitro: Pietro Brentegani (Verona) Assistenti: Davide Carraretto (Treviso) e Seyedomid Noushwhvar (Padova)

Reti: 13' Vuanello, 49' Anderson Piva

Espulsi: 87' Favaro per fallo di reazione

Ammoniti: Anile, Gianmarco Antonello, Rosa, Mioni, Perosin, Pace

Recupero: 1', 6'