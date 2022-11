Eccellenza, girone B: impresa United Borgoricco Campetra, il Treviso cade al Tenni

La United Borgoricco Campetra fa la storia e sbanca per 2 a 1 il Tenni, mandando k.o l'ex capolista solitaria, il Treviso di mister Cunico. Gara straordinaria per il collettivo di Bertan, capace di imporre il suo gioco e il suo ritmo nel campo della squadra più forte del girone B. Ed ora le cose diventano molto interessanti in classifica, perché la United Borgoricco Campetra è ad un solo punta dal tris di capoliste composto da Treviso, Portomansué e Calvi Noale.

A trascinare i rossobiancoblu ci hanno pensato Tescaro, in rete al 44' su assist di Sartori, e Barichello a quattro minuti dalla fine, con una sforbiciata su invito di Torregrossa. Inutile la rete di Pasha al 75', perché a distanza di pochi mesi, la United Borgoricco viola ancora il campo del Treviso e regala una serata di pura libidine ai suoi tifosi.

«Vincere al Tenni è stupendo, riuscirci per la seconda volta in pochi mesi è qualcosa di straordinario – la gioia del direttore sportivo Luigi Fautelli – Bravissimi tutti, dal mister ai ragazzi: in settimana lavorano sempre a mille e anche oggi hanno fatto una prestazione eccezionale, uscendo tra gli applausi di tutto lo stadio. Con le prime della classe non abbiamo mai perso e questa vittoria può darci ulteriore spinta per diventare ancora più consapevoli della nostra forza e delle nostre qualità».



Il tabellino della gara:



TREVISO-UNITED BORGORICCO CAMPETRA 1-2

TREVISO: Lombardi, Shukolli, Salviato, De Poli (24’ s.t. Soncin), Boscolo, Stefani (48’ s.t. Marinello), Granati (45’ s.t. Chin), Masoch, Sottovia, Fabiano (24’ s.t. Pasha), Marcolin. A disp. Fiorenzato, Busatto, Spader, Sorrentino, Casella. All. Enrico Cunico.

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Girardi, Galliot (22’ s.t. Sessi), Fighera (24’ s.t. Volpato), Scappin, Antonello, Sartori (41’ s.t. Marangoni), Vasic, Cappella (27’ s.t. Barichello), Chinellato, Tescaro (38’ s.t. Torregrossa). A disp. Niero, Cren, Nonnato, Dussin. All. Alessandro Bertan.

ARBITRO: Marinoni di Lodi.



44’ p.t. Tescaro, 30’ s.t. Pasha, 41’ s.t. Barichello.Spettatori 1200 circa. Ammoniti Granati, Masoch e Antonello. Recuperi: 2’ e 5