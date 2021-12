Eccellenza, girone B: tutti i risultati dell'11°giornata

Undicesima giornata del campionato Eccellenza girone B con i tre derby padovani in vetrina. L'Arcella vince a fatica in casa dell'Abano di Biasioli con rigore di Calgaro all'86', al termine di una gara tiratissima. La sorpresa di giornata, arriva dalle parti di Castalfranco Veneto, dove il Giorgione crolla sotto i colpi dell'ispiratissimo Calvi Noale a firma Coin e Dall'Acqua. Ancora in risalita lo United Borgoricco Campetra, grazie ai tre punti conquistati all'ultimo respiro contro lo sfortunato Pozzonovo. Un punto casalingo dal sapore amaro per la Godigese contro il redivivo Academy Plateola. Tonfo clamoroso in trasferta per l'Albignasego in quel di San Giorgio in Bosco. Pareggio tra Robeganese-Bassano, con il debutto sulla panchina dei berici di Pontarollo, e roboante vittoria del Camisano a Scardovari per 7 a 3.

Ecco i risultati delle gare odierne:

Abano-Arcella 0-1 (Leggi qui la cronaca - Leggi le dichiarazioni di Mister Tentoni, le parole di coach Biasioli e del ds Ceccato)

Giorgione-Calvi Noale 0-2 (Coin, Dell'Acqua)

Godigese-Academy Plateola 1-1 (Rizzi; Spessato)

Robeganese-Bassano 0-0

San Giorgio in Bosco-Albignasego 3-0 (3 Simoni)

Scardovari-Camisano 3-7 (3 Bullo; 3 Sciancalepore, 2 Volpato, Anostini, Mario)

Borgoricco Campetra-Pozzonovo 2-1 (Leggi qui la cronaca)