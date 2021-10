Eccellenza girone B: tutti i risultati della quarta giornata

Molti pareggi in questo turno, con alcuni cambiamenti in testa. L'Arcella perde il primato, dopo il secondo pareggio consecutivo casalingo, mentre balza al secondo posto la Robeganese Fulgor Salzano. Ancora sul fondo l'Abano Calcio, alla quarta sconfitta consecutiva

Una quarta giornata del girone B del campionato Eccellenza ricca di pareggi, ma al tempo stesso di smottamenti in classifica significativi. Giorgione solitario in cima alla classifica, il salto in avanti della Robeganese Fulgor Salzano al secondo posto, l'Arcella al terzo posto e l'Albignasego Calcio corsaro a Bassano. Nei bassifondi resta fermo a zero l'Abano Calcio, sfortunato anche ieri proprio contro i veneziani della Robeganese, mentre due segni x per Academy Plateola e San Giorgio in Bosco, rispettivamente contro Camisano Calcio e Godigese. Ecco tutti i risultati della giornata:

Academy Plateola-Camisano Calcio 1-1 (34' Sciancalepore, 90' Guglielmetti)

Arcella Padova-Calvi Noale 1-1 (6' Dell'Andrea, 41' Ballarin)

Bassano Virtus - Albignasego Calcio 1-2 (leggi qui la cronaca della partita)

Godigese-San Giorgio in Bosco 1-1 (5' De Stefani, 25' Simoni)

Pozzonovo-Scardovari 1-1 (leggi qui la cronaca della partita)

Robeganese Fulgor Salzano-Abano Calcio 1-0 (55' rig. De Polo)

United Borgoricco Campetra-Giorgione Calcio 0-1 (leggi qui la cronaca della partita)