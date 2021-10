Eccellenza, girone B: tutti i risultati della quinta giornata

Tante affermazioni in trasferta in questo turno. Giorgione ancora capolista, Camisano vittorioso in casa contro il Bassano, grazie al gol dell'ex Padova Rej Volpato. In casa Bassano mister Maino a forte rischio. Abano ancora a zero punti, dopo la sfortunata gara contro la Godigese. Niente da fare a Noale per l'Academy Plateola.

Di seguito tutti i risultati della quinta giornata del campionato Eccellenza, girone B:

Abano-Godigese 0-1 (Donà)

Albignasego-Pozzonovo 0-1 Clicca qui per leggere la cronaca

Calvi Noale-Academy Plateola 2-1 (Paganin, De Vido; Spessato)

Camisano-Bassano 1-0 (Volpato)

Robeganese Fulgor Salzano-Giorgione 2-3 (Ginocchi, Bonotto; Gashi, Salomone, Bonaldi)

San Giorgio in Bosco-Arcella 0-1 Clicca qui per leggere la cronaca

Scardovari-United Borgoricco Campetra 0-2 Clicca qui per leggere la cronaca