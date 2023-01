Eccellenza, girone B: tutti i risultati e la classifica della 35°giornata

Infrasettimanale per le 3 padovane militanti nel raggruppamento B. Derby tra United Borgoricco Campetra-Piovese, con gli uomini di Bertan capaci di imporsi per 3 a 1, mentre l'Arcella pareggia in casa con l'Istrana