Eccellenza, girone B: tutto nel primo tempo tra Academy Plateola e Pozzonovo

Posta in palio divisa in uno dei tre derby di giornata del girone B del campionato Eccellenza tra l’Academy Plateola di Paolo Antonioli e il Pozzonovo di Nicola Cavazzana. Finally, risultato abbastanza coerente e congruente con lo sviluppo della gara, sempre viva, maschia, combattuta su ogni pallone. Il Pozzonovo sale in classifica a 14 punti, mentre l'Academy, in attesa di altri acquisti bomba stile Sottovia, risale a 13. L'Academy va avanti poco prima del quarto d'ora. Arthur sfonda sulla destra e Sottovia, da rapace dell'area di rigore non si fa pregare e mette la palle in rete al suo debutto. Antonioli esulta, ma il Pozzonovo replica e trova il pareggio al 33'. Errore marchiano della difesa dell'Academy Plateola, Cazzadore saluta e ringrazia, trafiggendo l'incolpevole Denis Zilio. Il match nella ripresa si spegna tra agonismo e tanti contrasti in mezzo al campo.

Il tabellino dell'incontro odierno:

ACADEMY PLATEOLA: Zilio, Arthur, Ostojic, Santinon, Lelj, Canacci, Guglielmetti, Gasparini, Sottovia, Gusella, Scalco. A disp. Scaranto, Pavarini, Bonin, Zini, Fanelli, Bacchin, Boreggio, Timpanaro, Petrilli. All. Paolo Antonioli.

POZZONOVO: Xhani, Dario, Et Tahiry, Di Bari, Badiello, Artuso, Degan, Boscain, Cazzadore, Pavan, Cortella. A disp. Belluco, Businarolo, Salvan, Gallo, Gherardo, Thompson, Birolo, Franchin. All. Nicola Cavazzana.

ARBITRO: Fighera di Treviso.

RETI: 12’ Sottovia, 33’ Cazzadore.

Recuperi: 2’ e 3’.