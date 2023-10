Estasi Unione Cadoneghe, la United Borgoricco Campetra perde il derby contro l'ex Ferrulli

L'Unione Cadoneghe vince con merito, in trasferta, il derby padovano del girone B contro la favorita United Borgoricco Campetra di Malerba. Prima caduta stagionale per i rossobiancoblu, messi alle corde dall'organizzazione tattica dell'indimenticato condottiero degli anni in Prima Categoria, Promozione ed Eccellenza del Borgoricco, mister Alessandro Ferrulli. Seconda vittoria di fila per il Cadoneghe, pienamente ambientato in quinta serie e consapevole dei suoi punti di forza e debolezza. Match subito in salita per i padroni di casa, che al 4’ vanno sotto per una conclusione in mischia di Alessio Sottovia su azione di corner.

La reazione rossobiancoblu è veemente e si concretizza proprio allo scadere della prima frazione con il pareggio di Edoardo Cappella, che sbatte dentro da due passi una corta respinta di Matteo Baldan su missile di Alessandro Tescaro.

Nella ripresa il derby resta intenso e combattuto su ogni pallone ma a far saltare il banco sono gli ospiti, che all’83’ trovano la rete dei tre punti con una stoccata di Tommaso Meneghello, metronomo di centrocampo classe 2005 dalle mente svelta e il piede fatato, deviata da uno sfortunato tocco di Daniel Beccaro.



Questo il tabellino del derby del Mason:

UNITED BORGORICCO CAMPETRA-UNION CADONEGHE 1-2

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Piva, Girardi (34’ s.t. Davide Rosa), Scremin, Regazzo, Buson, Beccaro, Tescaro, Vasic (12’ s.t. Barichello), Cappella, Volpato, Marangoni (1’ s.t. Tronco). A disp. Cherubin, Tonini, Zantomasi, Fighera, Piccolo, Corteggiano. All. Massimo Malerba.

UNION CADONEGHE: Baldan, Bertoncello, Sarti (44’ s.t. Sebastiano Rosa), Episcopo (13’ s.t. Karamoko), Marchioron, Amato, Rossignoli (39’ s.t. Lorenzetti), Compagnin (4’ s.t. Baccolo), Conte, Sottovia, Meneghello (39’ s.t. Carraro). A disp. Vanzo, Rossi, Salvato, Winsdon. All. Alessandro Ferrulli.

ARBITRO: Crivellaro di Legnago.



RETI: 4’ p.t. Sottovia, 45’ p.t. Cappella, 38’ s.t. Meneghello.NOTE: Spettatori 150 circa. Ammoniti Girardi, Beccaro, Buson, Regazzo, Bertoncello, Episcopo, Compagnin, Meneghello e Baldan. Recuperi: 2’ e 4’.