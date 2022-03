Eccellenza, girone B: un pareggio d'oro per l'Albignasego, arginato l'Academy Plateola

È un punto firmato Vito Antonelli quello dell'Albignasego contro l'Academy Plateola nella 20°giornata del campionato. Zeroe a zero con pochi rischi per gli uomini del presidente Cecconello, nonostante le pesanti assenze di Arma, colpito da tonsillite e con quaranta di febbre venerdì e sabato, Nacciariti e lo squalificato Baccolo. Una prestazione pratica e concreta dei granata, capaci di fermare il reparto avanzato guidato da Sottovia grazie ad una ragnatela di uomini e trame di gioco in mezzo al campo. Nonostante l'aggancio in classifica dell'Abano, dalle parti del Montagna si respira aria di positività dall'arrivo di Antonelli sulla plancia di comando.

Poco da segnalare in termini di occasioni, con solo una girata proprio di Sottovia nella ripresa a far provare qualche brivido agli appassionati accorsi a Piazzola. La migliore chance dell'Albignasego è tutta in un tiro di Scevola nel primo tempo. Praticamente inoperosi i due portieri, Costa e Bala, mentre delude la scarsa ricerca di manovra offensiva dei padroni di casa, affidata ai lanci lunghi per il duo Spessato e Sottovia, spesso preda dei centrali Cecconello e Veronese.

Ecco il tabellino della gara:

ACADEMY PLATEOLA: Costa, Ostojic, Scremin, Santinon, Canacci, Bonin, Roveretto, Gusella, Sottovia, Petrilli, Spessato (dal 23' s.t. Gasparini). All. Zattarin

ALBIGNASEGO: Bala, Cecconello Manuel, Veronese (dal 12' s.t. Maniero), Matterazzo, Scevola, Mbida, Salvatore, Cecchele, Scarpa (dal 41' s.t. Matta), Rosa (dal 22' s.t. Greggio), Di Lalla. All. Antonelli

Arbitro: Mingani di Arezzo

Espulsi: 90' Di Lalla

Ammoniti: Canacci, Gusella, Matterazzo, Mbida

Grande superiorità in mezzo al campo.

Punto d’oro con quello che aveva.

Assenze pesanti di Arma tonsilite a 40 di febbre venerdì, Nacciariti, Baccolo squalificato.

Si è fatto di necessità virtù, con una gara abbastanza abbottonata di mister Antonelli.

Ultimo minuto Di Lalla si è preso rosso diretto per immolarsi su Sottovia.

Pochissime occasioni. Tiro di Scevola nel primo tempo. Nella ripresa mezza girata di Sottovia, ma praticamente Bala inoperoso.

Albignasego spuntato

Academy Plateola malissimo in fase offensiva nonostante i grandi nomi. Hanno sempre puntato sempre sul lancio lungo.