Eccellenza, girone B: Cappella on fire, la United Borgoricco vince il derby contro l'Arcella

Cappella segna, Bertan ringrazia. Si può riassumere così il derby padovano tra United Borgoricco Campetra e l'Arcella di Fonti. Vincono all'ultimo respiro gli uomini di Bertan con il risultato di 2 a 1, riscattando la sconfitta nel turno infrasettimanale e andando a -4 dal Treviso capoclassifica.

Come in altre occasioni, a fare la differenza sono i singoli. Da una parte c'è un attaccante come Edoardo Cappella, uomo in grado di fare la differenza quando il pallone scotta e autore di una doppietta pesantissima contro un'Arcella gagliardo, sicuramente ringalluzzito dalla vittoria sull'Opitergina mercoledì. Dall'altra c'è un Mangieri con le polveri bagnati, lontano parente dello splendido attaccante visto in questi anni in giro per i campi dell'Eccellenza.

Per la United Borgoricco Campetra la vittoria sull'Arcella è di valore inestimabile perché permette di affrontare il futuro con la mente più sgombra e le gambe più leggere. Discorso diverso per gli uomini di Fonti, abili a controllare il gioco per larghi tratti, ma incapaci di finalizzare nonostante la coppia gol Mangieri-Trevisan. L'ennesima beffa di questa stagione è una gemma di Cappella al 93': uno strepitoso tiro al volo che si insacca alle spalle di Berto. Una punizione fin troppo severa per questo Arcella, che con Franchin aveva trovato il pareggio proprio al 90'. «Partita ostica come era nelle previsioni – il commento a caldo del direttore sportivo della United Borgoricco Campetra Luigi Fautelli – L’Arcella è una buona squadra e ha creduto nel pareggio fino alla fine. Noi non siamo stati brillantissimi, per di più venivamo dalla sconfitta di mercoledì ed eravamo alla terza partita in sette giorni. I derby vanno giocati per vincere e ce l’abbiamo fatta. Avanti così». In casa Arcella oltre l'amarezza, finalmente si intravedono i germogli di una squadra in grado di tirarsi via dalle secche dell'ultimo posto. Ad una sola condizione: giocare sempre con la medesima intensità vista nel derby.

Il tabellino del derby:

UNITED BORGORICCO CAMPETRA-ARCELLA 2-1

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Regazzo (34’ p.t. Girardi), Sessi (17’ s.t. Marangoni), Fighera, Scappin, Zantomasi, Torregrossa (29’ s.t. Barichello), Volpato, Cappella, Vasic, Tescaro (17’ s.t. Galliot). A disp. Niero, Cren, Scapolan, Dal Toso, Sartori. All. Alessandro Bertan.

ARCELLA: Berto, Toso, Maritan (12’ s.t. Franchetti), Tagliapietra, Bettonte (12’ s.t. Shaholli), Varnier (27’ s.t. Stangherlin), Vidor (38’ s.t. Beato), Luca Rossi, Trevisan, Mangieri, Pistolato (43’ s.t. Danielli). A disp. Tommaso Rossi, Boscaro, Bressan, Salvatore. All. Gianfranco Fonti.

ARBITRO: Zampieri di Rovigo.

RETI: 25’ p.t. (rigore) e 48’ s.t. Cappella, 45’ s.t. Franchetti.

NOTE: Spettatori 250 circa. Ammoniti Vasic e Bettonte. Recuperi: 1’ e 4’.