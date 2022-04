Eccellenza, girone B: United Borgoricco Campetra di rimonta, Bassano annichilito

Gara da annali del calcio dilettantistico Veneto al Vecchiato di Borgoricco, dove una straordinaria United Borgoricco Campetra piega 4 a 2 il Bassano al termine di una rimonta al dir poco esaltante e delirante nella 23°giornata del campionato Eccellenza girone B. Tre punti, a due gare dalla fine, di un peso specifico enorme per gli uomini di Bertan, trascinati da uno stratosferico Edoardo Cappella, vero hombre del partido in casa padovana. A questo punto, per il secondo posto, c'è lo scontro diretto casalingo dell'ultima giornata contro l'Arcella. Solo a quel punto si scoprirà chi sarà la seconda classificata di questo splendido raggruppamento.

LA CRONACA

E dire che tutto parte come peggio non potrebbe. Il primo tempo e mezzo è di marca vicentina con due gol a suggellare il dominio della squadra berica. Al 30' è Fracaro a trovare la rete che stappa la partita, con un diagonale imparabile per Favarin. Nel secondo tempo Zuin crea e Lukanovic radoppia al 55'. Sembra una gara virtualmente chiusa, ma nessuna ha fatto i conti con bomber Edoardo Cappella. Al 64' accorcia le distanze dopo un'ottimo lavoro di Tescaro e cinque minuti dopo pareggia i conti con uno "scaldabagno" di inaudita potenza che si deposita alle spalle dell'incolpevole Fantoni. Riequilibrata la partita, Cappella si permette il lusso di centra una traversa e a cinque minuti dalla fine trovare per la terza volta la via del gol, questa volta su calcio di rigore. Doné, al 91' sfrutta l'ennesima discesa di Molin sulla sinistra e mette il punto esclamativo al pomeriggio dei rossobiancoblu.

Ecco il tabellino della gara del Vecchiato:



UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Favarin, Girardi, Molin, Sbrissa (26’ s.t. Fiorese), Scappin, Zantomasi, Tescaro (38’ s.t. Donè), Volpato, Cappella, Regazzo (12’ s.t. Vasic), Bruscaglin (17’ s.t. Poncia). A disp. Niero, Agostini, Fantinato, Marangoni, Scapolan. All. Alessandro Bertan

BASSANO: Fantoni, Pilotto (2’ s.t. Paludetto), Minozzo, Peotta, Pellizzer, Rizzon, Sandrini (39’ s.t. Stangaciu), Fracaro, Zuin, Lukanovic, Bounafaa (37’ s.t. Meitè). A disp. Amatori, Rroga, Michelon, Xamin, Popovic, Sanzovo. All. Matteo Nichele

ARBITRO: Maresca di Napoli.

RETI: 30’ p.t. Fracaro, 10’ s.t. Lukanovic, 19’ s.t., 24’ s.t. e 40’ s.t. (rigore) Cappella, 46’ s.t. Donè

Ammoniti Scappin, Regazzo, Volpato, Donè, Fracaro, Sandrini, Pellizzer, Meitè

Recuperi: 1’; 4’