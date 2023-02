Eccellenza, girone B: Cappella show, la United Borgoricco Campetra abbatte il Calvi Noale

Non ci sono più parole per definire la stagione di Edoardo Cappella, numero nove della United Borgoricco Campetra. La sua tripletta, la terza stagionale e la bonus track del poker rifilato al Portomansué lo scorso 6 novembre, regala una domenica da incorniciare a mister Bertan. Il 4 a 0 contro il Calvi Noale permette ai rossobiancoblu di avvicinarsi alla vetta della classifica, ora a soli due punti, portandosi al quarto posto.

Due minuti e Cappella sblocca subito la gara, ribadendo in rete un missile di Tescaro respinto da Carraro erroneamente. Altri tre minuti e i padovani raddoppiano. Torregrossa crea e Tescaro deposita in rete con un fendente sotto l'incrocio dei pali. È il miglior primo tempo stagionale della squadra di Bertan, con Carraro a travestirsi da superman per negare il tris a Tescaro e Girardi. Al 40' arriva il momentaneo 3 a 0 con il solito Cappella implacabile dal dischetto. Con la gara in ghiaccio, la ripresa diventa una formalità. Cappella al 60' sigla la sua tripletta personale, portando il suo bottino stagionale a 24 reti.

Questo il tabellino della sfida:



UNITED BORGORICCO CAMPETRA-CALVI NOALE 4-0

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Girardi, Galliot (16’ s.t. Oprean), Fighera, Rumiz (26’ s.t. Sessi), Antonello, Torregrossa (22’ s.t. Vasic), Sartori (18’ s.t. Marangoni), Cappella, Chinellato (24’ s.t. Volpato), Tescaro. A disp. Niero, Cren, Nonnato, Regazzo. All. Alessandro Bertan.



CALVI NOALE: Carraro, Dall’Agnol, Scandilori, De Stefani (18’ s.t. Stalla), Leonarduzzi, Gasparini, Bagarotto (1’ s.t. Peron), Coin (1’ s.t. Pasha), Giacomazzo (1’ s.t. Bellia), Fantinato, Mello (33’ s.t. Nasini). A disp. Bortoletto, Losso, Cazzaro, Boriero. All. Nico Pulzetti.



ARBITRO: Liviero di Vicenza.

RETI: 2’ p.t., 40’ p.t. (rigore) e 15’ s.t. Cappella, 5’ p.t. Tescaro.

NOTE: Spettatori 250 circa. Ammoniti Galliot, Antonello, Chinellato e Peron. Recuperi: 1’ e 4’.