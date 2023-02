Eccellenza, girone B: United Borgoricco Campetra in testa con 4 gol al Caorle

La domenica perfetta, l'ennesima di questo 2022-2023 per la United Borgoricco Campetra. Dopo un lungo inseguimento gli uomini di Bertan si issano in vetta raggiungendo il Treviso e superando la Godigese, sconfitta in casa della sorprendente Piovese di mister Graziano. La squadra rossobiancoblu si conferma una macchina da gol, imparabile per tutti gli avversari. Solo in questo 2023 i gol nelle cinque gare casalinghe dei ragazzi di mister Bertan sono 17, una media di più di 3 gol a partita, per un totale in campionato di 66. Numeri straordinari, di una squadra costruita per vincere, nonostante il low profile dalle parti dell'Alta Padovana.

Chinellato inaugura la domenica con una rete alla Palanca, direttamente da corner, ma Ferrazzo gela gli entusiasmi dei tifosi di casa beffando Papagno. Torregrossa a sei minuti dalla fine del primo tempo trova la rete del 2 a 1, ma in avvio di ripresa Dariol trova il guizzo vincente su idea vincente di Ferrazzo. Sembra una domenica stregata per Bertan, ma al 75' c'è il solito Cappella a togliere le castagne dal fuoco con la venticinquesima rete in campionato. Il numero 9 della United Borgoricco Campetra è sempre più il capocannoniere del girone B e dell'intera Eccellenza Veneto. Cappella uomo del gol, ma anche assistman, quando al 90' mette Marangoni davanti alla porta per il definitivo 4 a 2. A fine gara Fautelli, direttore sportivo di questa gioiosa macchina da gol, è il ritratto della felicità: «Complimenti ai ragazzi, che anche oggi hanno fatto una grandissima prestazione. Abbiamo creato tante occasioni e lo abbiamo fatto contro una squadra tosta, che non ha mai mollato. Anche chi è subentrato si è fatto trovare pronto e lo spirito è quello giusto. Tre punti pesanti, che ci consentono di continuare a sognare».



Questo il tabellino della gara:



UNITED BORGORICCO CAMPETRA-CITTÀ DI CAORLE LA SALUTE 4-2



UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Oprean (1’ s.t. Marangoni), Galliot, Volpato (28’ s.t. Regazzo), Rumiz, Antonello, Torregrossa (44’ s.t. Dal Toso), Sartori (33’ s.t. Sessi), Cappella, Chinellato, Tescaro (1’ s.t. Girardi). A disp. Niero, Vasic, Scappin, Nonnato. All. Alessandro Bertan.

CITTÀ DI CAORLE LA SALUTE: Vidizzoni, Seno, Ristic (23’ s.t. Laino), Zecchin, Slongo, Teso (44’ s.t. Bravo), Manoni (32’ s.t. Beqiri), Livotto, Ferrarese, Dariol (27’ s.t. Spader), Ferrazzo. A disp. Tonello, Fiore, Franceschetto, Bortolussi, Brunelli. All. Andrea De Cecco.



ARBITRO: Cazzavillan di Vicenza.



RETI: 20’ p.t. Chinellato, 30’ p.t. Ferrazzo, 39’ p.t. Torregrossa, 12’ s.t. Dariol, 30’ s.t. Cappella, 45’ s.t. Marangoni.

NOTE: Spettatori 200 circa. Ammoniti Oprean, Regazzo, Ristic e Livotto. Recuperi: 1’ e 4’