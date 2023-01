Eccellenza, girone B: United Borgoricco Campetra brutta sconfitta a Sandonà

Sandonà fatale per la United Borgoricco Campetra, sfortunata ad incappare nella prima sconfitta del girone di ritorno. Come ampiamente previsto da mister Bertan, gara condizionata da un terreno di gioco non degno di queste categorie e dalla solita spigolosità della squadra di mister Davanzo. Sia chiaro, il Sandonà non ha rubato nulla ed ha sfruttato non solo l'episodio, ma anche l'ingenuità della squadra di Bertan, apparsa, almeno in quest'occasione, immatura per ambire alle posizioni di altissima classifica occupate al momento da Godigese, Portomansué e Treviso.



Grande protagonista del primo tempo è Torregrossa ad illuminare la manovra offensiva della squadra ospite, senza trovare in Cappella, e Marangoni degli sparring partner degni della loro fama sottoporta.

Il Sandonà sbaglia un rigore con Fortunato, ma al 65' trova il gol partita con Gashi grazie alla deviazione decisiva di Rumiz. La reazione dei rossobiancoblu è decisa, ma non va oltre la bella conclusione al volo di Fighera su cui Piccolo è puntuale a sventare il pericolo.



Questo il tabellino della gara:



SANDONÀ-UNITED BORGORICCO CAMPETRA 1-0



SANDONÀ: Piccolo, Donadello, Guizzini, Uliari, Fortunato, Abcha, Manente, De Stefani, Carli, Gashi (22’ s.t. Momentè), Telesi (14’ s.t. Susanna). A disp. Enzo, Craciun, Crescente, Zanchetta, Germati, Tognin, Albis Anthony. All. Augusto Davanzo



UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Girardi, Rumiz, Fighera (36’ s.t. Nonnato), Scappin, Antonello (27’ s.t. Sessi), Torregrossa (18’ s.t. Tescaro), Vasic, Cappella, Chinellato (23’ s.t. Volpato), Marangoni (18’ s.t. Sartori). A disp. Niero, Dussin, Oprean, Cren. All. Alessandro Bertan



ARBITRO: Ferruzzi di Albano Laziale.



RETE: 20’ s.t. Gashi.



NOTE: Spettatori 200 circa. Ammoniti Donadello, Piccolo, Susanna e Scappin. Recuperi: 1’ e 4’