Eccellenza, girone B: United Borgoricco Campetra, si chiude il ciclo Bertan

È stata per gran parte della stagione la rivale numero 1 del Treviso neo-promosso in Serie D, nel campionato Eccellenza girone B, ma si sa, nel calcio storia e riconoscenza mal si conciliano con il presente e il futuro. Ecco perché alla United Borgoricco Campetra termina dopo un quinquennio l’era di mister Alessandro Bertan: un ciclo meraviglioso che società e tecnico concludono con un accordo consensuale, come sottolineato nella nota societaria, "nel segno del rispetto reciproco e della grande amicizia".

Cinque anni ricchi di soddisfazioni, con le ultime stagioni al vertice del campionato Eccellenza, coccolando anche il sogno Serie D. Tante pagine importanti per questa squadra, nata solo nel 2021, ma capace di affermarsi nel calcio regionale con una forza dirompente. «Sono passati cinque anni dal mio arrivo a Borgoricco, con gli ultimi due vissuti dopo la fusione del 2021», le prime dichiarazioni dell’ormai ex allenatore rossobiancoblu. «Cinque anni avvincenti, che mi hanno regalato tante emozioni che porterò sempre con me. È stato veramente un percorso fantastico, che ha visto nascere dei legami importanti e delle amicizie che resteranno per sempre. Ho conosciuto tanti ragazzi e insieme abbiamo fatto tante battaglie, cercando di regalare sempre delle emozioni a tutti i tifosi. Partite incredibili come i derby con l’Arcella o la vittoria di Bassano che ha aperto la strada allo splendido secondo posto dello scorso anno, il punto più alto della storia dello United. Si sperava in un finale diverso, purtroppo non è andata così: resta un po’ di amaro in bocca per le ultime sconfitte, ma la storia non si cancella e le emozioni rimangono». Un saluto ricco di emozione, condiviso anche dal numero 1 della società dell'Alta Padovana, Massimo Poliero: «Salutiamo Alessandro Bertan con un po’ di nostalgia ma con la consapevolezza di aver trovato un amico in più con cui condividere la nostra grande passione. Nel calcio le strade si separano, però le emozioni vissute insieme resteranno per sempre con me e all’interno di questa società. Grazie Ale per il tuo attaccamento, per la tua onestà e per la passione che hai dimostrato verso di noi e i nostri ragazzi». Commosso il commiato del direttore sportivo Luigi Fautelli

«Insieme ad Alessandro abbiamo vissuto un film bellissimo. Un film emozionante e tutt’altro che banale anche nel suo capitolo più duro, quello dei saluti. Alessandro resterà per sempre nella storia del Borgoricco e dello United. Emozioni uniche, che porterò sempre con me. Siamo passati dal doverci salvare all’ultima giornata all’essere una squadra di prima fascia dell’Eccellenza regionale, portando 600 persone a Camposampiero per lo scontro diretto con il Treviso. Merito suo e del suo gioco sempre divertente. Alessandro mi ha fatto crescere, come persona e come direttore. Grazie di tutto, grande uomo e grande mister».