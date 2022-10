Eccellenza, girone B: è tornata la United Borgoricco Campetra, 4 reti all'Eclisse Carenipievigina

Grande prova di forza della United Borgoricco Campetra, che travolge con un netto 4-1 i trevigiani dell’Eclisse Careni Pievigina nell'ottava giornata del girone B del campionato Eccellenza.

Vittoria strameritata per gli uomini di Bertan, troppo superiori in tutti reparti. Nota di merito all'accoppiata Tescaro-Cappella, due giocatori fuori categoria. È proprio il primo, al 25' a guadagnarsi il rigore realizzato con precisione e sangue freddo da Cappella. Con la gara in discesa, in avvio di ripresa c'è subito la rete di Tescaro, abile a girare in gol il corner di Torregrossa. Galliot, alla sua seconda rete consecutiva, sigla il 3 a 0 al 75', ma Janko a due minuti dalla fine accorcia le distanze. Sembra un finale riaperto, ma ci pensa Cappella, con un sontuoso destra al volo a chiudere la contesa e mandare la United Borgoricco Campetra a 18 punti in classifica, a -1 dal secondo posto di Calvi Noale e Sandonà.

Questo il tabellino della gara:



UNITED BORGORICCO CAMPETRA-ECLISSE CARENI PIEVIGINA 4-1



UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Marangoni (16’ s.t. Sessi), Galliot, Vasic (34’ s.t. Fighera), Scappin, Antonello, Torregrossa (42’ s.t. Cren), Volpato, Cappella, Sartori (29’ s.t. Scapolan), Tescaro (22’ s.t. Barichello). A disp. Niero, Chinellato, Dussin, Nonnato. All. Alessandro Bertan.

ECLISSE CARENI PIEVIGINA: Giordano, Segat, Raccagna, Sibilia (26’ s.t. De Faveri), Gjoshi, Ostojic, Casagrande (1’ s.t. Sanè), Damuzzo (33’ s.t. Bressan), Janko, Nobile, Dalla Vedova. A disp. Zanatta, Palin, Mognon, Riva, Del Prete, Antoniazzi. All. Alessandro Ferro.

ARBITRO: Atanasov di Verona.

RETI: 25’ p.t. (rigore) e 48’ s.t. Cappella, 5’ s.t. Tescaro, 30’ s.t. Galliot, 43’ s.t. Janko.

NOTE: Spettatori 200 circa. Ammoniti Cappella, Segat, Damuzzo e Sanè. Recuperi: 1’ e 4’.