Eccellenza, girone B: la United Borgoricco Campetra ne fa 4 al Giorgione, è secondo posto!

La United Borgoricco Campetra si è definitivamente sbloccata e raggiunge il secondo posto in classifica del girone B di Eccellenza dopo la vittoria contro il Giorgione per 4 a 0. I trevigiani, nonostante la settimana molto complessa dal punto di vista societario, si presentano al Vecchiato con 9/11 della gara della settimana scorsa. Meglio così, perché gli uomini di Bertan affrontano la gara con il piglio giusto e all'8' sbloccano la gara con Edoardo Cappella su assist di Tescaro. Poi succede tutto in un minuto, tra il 35' e il 36' del primo tempo. Cappella prima va in gol su calcio di rigore e poi con un comodo tap-in dopo una corta respinta di Matteo Bonato sulla conclusione di Matteo Volpato dalla distanza.

A firmare il definitivo 4-0 è il giovane Daniel Dussin, classe 2005, all’esordio assoluto in prima squadra. Anche nel settore giovanile in casa United Borgoricco Campetra si cucina il futuro raccogliendo i frutti già nel presente. Ovviamente soddisfatto, nel post gara, il direttore sportivo Fautelli: "Era una partita che temevamo particolarmente, per i tanti discorsi che hanno accompagnato il Giorgione negli ultimi giorni. Alla fine sono venuti qui con nove undicesimi della formazione che domenica scorsa aveva battuto il Liapiave. Siamo stati bravi a sbloccarla subito, per poi gestire bene il risultato con un’altra bella prova corale. Il dato che mi rende più felice è non aver preso gol, perché non ci succedeva da agosto. Tutti i ragazzi stanno dando risposte importanti, segno che stiamo remando tutti nella stessa direzione e verso un unico obiettivo."



Ecco il tabellino della gara odierna:



UNITED BORGORICCO CAMPETRA-GIORGIONE 4-0



UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Girardi, Galliot, Fighera (8’ s.t. Marangoni), Scappin (22’ s.t. Sessi), Gianmarco Antonello, Sartori (33’ s.t. Cren), Volpato, Cappella (39’ s.t. Dussin), Barichello, Tescaro (8’ s.t. Vasic). A disp. Niero, Nonnato, Torregrossa, Chinellato. All. Alessandro Bertan.



GIORGIONE: Bonato, Baggio (1’ s.t. Franco), C.Rosin (27’ s.t. Marazzato), Anile, Salomone, Boscolo Bisto, Bevilacqua, Minato (38’ s.t. Curumi), Pluchino, G.Rosin (1’ s.t. Stefani), Basso (22’ s.t. Musaraj). A disp. Matteo Antonello, Manteanu, Dervishi, Giardina Papa. All. Petruzzi.



ARBITRO: Pieretti di Legnago.



RETI: 8’ p.t., 35’ p.t. rig., 36’ p.t. Cappella, 47’ s.t. Dussin.NOTE: Spettatori 200 circa. Ammoniti Gianmarco Antonello, Girardi, Basso e Stefani. Recuperi: 2’ e 3