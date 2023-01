Eccellenza, girone B: Cappella-Tescaro show, la United Borgoricco Campetra in scioltezza sull'Istrana

Buona la prima, ma che spavento! Comincia al top il 2023 della United Borgoricco Campetra al "Mason" di Camposampiero, capace di imporsi con il risultato di 3 a 1 sull'Istrana, nella 20°giornata del girone B del campionato Eccellenza. Un'affermazione che vale doppio vista la sconfitta del Treviso sul campo della Godigese, perché significa andare a -4 dalla capoclassifica diretta da mister Cunico. La United Borgoricco Campetra lo fa in buona compagnia, perché anche Godigese e Calvi Noale fanno parte della truppa delle "seconde in classifica".

E pensare che il pomeriggio era cominciato in salita, con la zampata in mischia di Fabiano che gela il «Mason» dopo soli quattro minuti.

I padroni di casa, però, non barcollano e iniziano subito a macinare il gioco arrembante che li contraddistingue: a sistemare le cose è bomber Cappella, che alla mezz'ora ristabilisce la parità trasformando il rigore conquistato da Marangoni e allo scadere della prima frazione porta avanti i suoi con una splendida girata mancina su assist al bacio dello stesso Marangoni. Con questa doppietta i gol in campionato sono 17.

L’Istrana è alle corde e nella ripresa va definitivamente al tappeto con il 3-1 di Tescaro, micidiale come sempre nel trasformare in oro un altro invito perfetto dello scatenato Marangoni, migliore in campo per distacco.



Questo il tabellino della gara del Mason:



UNITED BORGORICCO CAMPETRA-ISTRANA 3-1

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Girardi, Oprean, Volpato, Scappin, Antonello, Marangoni (36’ s.t. Dussin), Barichello, Cappella (24’ s.t. Torregrossa), Chinellato (22’ s.t. Vasic), Tescaro (43’ s.t. Dal Toso). A disp. Niero, Cren, Rumiz, Nonnato, Regazzo. All. Alessandro Bertan.

ISTRANA: Rigo, Nobile, Rigato, Zanin, Furlanetto, Frassetto, Pilotto, Facioni, Cendron (33’ s.t. Mazzocato), Fabiano, Lafuenti (17’ s.t. Zampieri). A disp. Gobbo, Bance, Gasparini, Campanella, Vettoretto, Gemin. All. Enrico Bonaldo.

ARBITRO: Martucci di Verona.



RETI: 4’ p.t. Fabiano, 30’ p.t. (rigore) e 45’ p.t. Cappella, 16’ s.t. Tescaro.NOTE: Spettatori 200 circa. Ammoniti Antonello, Vasic, Nobile e Fabiano. Recuperi: 2’ e 4’.