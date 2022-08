Eccellenza, girone B, United Borgoricco Campetra: mister Bertan "Rimbocchiamoci le maniche"

Da una parte il calendario del girone B Eccellenza, con la United Borgoricco Campetra tra le favorite per la vittoria del raggruppamento, al debutto il prossimo 11 settembre sul campo del’Istrana, dall'altra la sconfitta in Coppa Italia con il Calvi Noale di domenica. Non c'è che dire, per mister Alessandro Bertan, un avvio stagionale tutto meno che banale:

«Domenica è stata una partita molto equilibrata.Siamo partiti molto bene, con una clamorosa opportunità che di solito si trasforma in gol ma che non siamo riusciti a sfruttare. Negli ultimi venti minuti del primo tempo è venuto fuori il Calvi Noale, che ci ha un po’ imbrigliato con il possesso palla. Nella ripresa loro hanno preso una traversa e noi, poco dopo, abbiamo sbagliato un’altra grande occasione. Quando il match sembrava destinato al pareggio abbiamo commesso un errore in uscita che ci è costato caro, causando rigore ed espulsione: lì, di fatto, la partita è finita. Dobbiamo crescere tanto, soprattutto in termini di personalità. Ieri ho visto un passo in avanti rispetto alle uscite precedenti, ma non bisogna dimenticare che è ancora calcio d’agosto e fa molto caldo. Logicamente c’è un pizzico di scoramento per il risultato che non arriva: bisogna solo pensare a rimboccarci le maniche e lavorare ancora di più."