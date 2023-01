Eccellenza, girone B: troppo Cappella per la Piovese, il derby è della United Borgoricco Campetra

Cappella con una tripletta decide a favore della United Borgoricco Campetra il derby del 35esimo turno di campionato contro la Piovese. Missione compiuta per gli uomini di Bertan, capaci di riscattare immediatamente il rocambolesco pari di domenica scorsa con l’Unione Limana Cavarzano e spezzare la maledizione dei turni infrasettimanali.



Tre punti molto importanti per i rossobiancoblu, che ritornano al quarto posto in classifica, superan il Calvi Noale e limano due lunghezze al duo capolista composto da Godigese e Treviso. Prima battuta d'arresto per mister Graziano da quando siede sulla panchina della Piovese. Uno stop che blocca momentaneamente la rincorsa alla zona playout, al netto del turno di riposo domenica 28 gennaio.



Edoardo Cappella è ancora una volta il man of the match, con una tripletta che lo porta in cima alla classifica dei bomber del girone con 21 gol in tandem con Sottovia del Treviso.

Il numero 9 rossobiancoblu sblocca la gara al 5' su assist di Torregrossa e concede il bis al 20' su rigore, conquistato sempre da Torregrossa, infermabile sul lato destro offensivo. Bortolotto riaccende le speranze ospiti al 35', ma nella ripresa è ancora Cappella a sistemare i conti, con una semirovesciata da applausi al 79' dopo un bel lavoro di Marangoni sulla trequarti. Quest'ultimo nel finale colpisce un palo, mentre Sartori colpisce la traversa.

Prossima gara della United Borgoricco Campetra è in casa del Sandonà, reduce dalla vittoria casalinga sul Calvi Noale.

Questo il tabellino della gara:



UNITED B.C. (4-4-2): Papagno; Girardi, Rumiz, Scappin, Sessi (63’ Regazzo); Torregrossa (75’ Vasic), Fighera (75’ Sartori), Volpato, Chinellato; Cappella, Tescaro (63’ Marangoni). All. Bertan.

PIOVESE (3-5-2): Mancin; Bortoluzzi, Sartori, Caso; Dei Poli (75’ Pavanello), Boscain, Bortolotto (75’ Toffanin), Pasetto (84’ Bedin), Degan (92’ Tommasi); Pennacchio, Monaco. All. Graziano.

ARBITRO: Vacca di Bassano del Grappa.

RETI: 5’ p.t., 20′ p.t. (rigore) e 34′ s.t. Cappella, 35′ p.t. Bortolotto.

NOTE: Spettatori 200 circa. Ammoniti Rumiz, Volpato, Monaco, Mancin, Pasetto, Degan e Caso. Recuperi: 2’ e 4’.