Eccellenza, girone B: poker United Borgoricco Campetra, Robeganese k.o.

Il quinto poker stagionale regala il ritorno alla vittoria della United Borgoricco Campetra dopo tre sconfitte di fila. Contro una pimpante ed aggressiva Robeganese, gli uomini di Bertan risalgono la corrente grazie le doppiette di Cappella (entrambi i gol su rigore e un assist) e Barichello, portandosi a sei punti dalla testa della classifica occupata dal Treviso, prossima rivale in campionato.

Una gara non facile per i padovani, che soffrono la vivacità dei veneziani in avvio e al 20' vanno sotto grazie ad un guizzo di Maronilli. La reazione questa volta arriva subito e il rigore di Cappella al 30' rasserena un Vecchiata già in tensione dopo gli ultimi 3 passi falsi in campionato. Ad inizio ripresa c'è il primo sorpasso con Barichello su assist di Cappella. Sembra tutto in discesa, ma Migliorini non è dello stesso avviso e al 63' pareggia i conti. La United attacca a testa bassa e al 75' effettua il controsorpasso, ancora su rigore, con Cappella, mentre la ciliegina sulla torta arriva all'82' con Barichello, abile a concretizzare in rete un'idea invitante del solito Torregrossa.



Questo il tabellino della partita:



UNITED BORGORICCO CAMPETRA-ROBEGANESE 4-2

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Girardi, Sessi (1’ s.t. Sartori), Marangoni (34’ s.t. Oprean), Rumiz (1’ s.t. Scappin), Antonello, Torregrossa, Volpato, Cappella, Chinellato (22’ s.t. Regazzo), Barichello (39’ s.t. Dal Toso). A disp. Niero, Tescaro, Nonnato, Cren. All. Alessandro Bertan.



ROBEGANESE: Gava, Gazzin, Yara, Velardi, Toso, Vio, Denkovic (28’ s.t. Rossi), Giacetti (1’ s.t. Ballestin), Ziviani, Migliorini, Maronilli (43’ s.t. Zecchinato). A disp. Manente, Scomparin, Zamengo, Pesce, Tosco, Calvazara. All. Nicola Marangon.



ARBITRO: Cestaro Sedona di Treviso.



RETI: 20’ p.t. Maronilli, 40’ p.t. (rigore) e 30’ s.t. (rigore) Cappella, 5’ s.t. e 37’ s.t. Barichello, 18’ s.t. Migliorini.



NOTE: Spettatori 200 circa. Espulsi al 25’ s.t. Gazzin per doppia ammonizione e al 30’ s.t. Rossi per fallo da ultimo uomo. Ammoniti Scappin, Yara, Velardi, Vio, Ziviani e Migliorini. Recuperi. 2’ e 4’.