Eccellenza, girone B: basta Scappin, la United Borgoricco Campetra regola lo Scardovari

Dopo un paio di battute a vuoto, la United Borgoricco Campetra torna alla vittoria in campionato e si conferma al terzo posto con 34 punti, respingendo l'assalto del Bassano di Pontarollo, dilagante in casa con il Camisano di Sabbadin. Mister Bertan continua a sostenere che nessuno tiene in considerazione i rossobiancoblu, eppure i numeri parlano chiaro e sono dalla parte del progetto del ds Fautelli. Anche contro lo Scardovari i padovani hanno creato tante occasioni, ma il gol continua ad arrivare con il contagocce, nonostante la grande qualità degli interpreti a disposizione.

LA CRONACA

Si decide tutto al 65'. Regazzo si traveste da Delap e con una rimessa laterale chilometrica pesca capitan Scappin in proiezione offensiva che inzucca alle spalle di Zennaro. Prima e dopo due traversa. Nel primo tempo è Tescaro a coglierla, mentre nella ripresa è Zurlo. Nel mezzo tanto agonismo, come spesso accade a queste latitudini, e uno Scardovari comunque coriaceo che merita poco l'ultimo posto in classifica. Nel post gara mister Bertan ha parlato così al sito ufficiale del suo club: "Era fondamentale fare i tre punti, perché veniamo da un periodo in cui abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo. Con il Giorgione abbiamo dato tutto e il pareggio era senz’altro alla portata, considerando come abbiamo giocato e quanto abbiamo costruito. Dopo l’1-1 con l’Academy Plateola ho sentito dei commenti un po’ troppo duri da parte degli addetti ai lavori: in questo periodo pareggiare da loro non è da poco, considerando che nel girone di ritorno hanno fatto più punti di tutti e che hanno battuto corazzate come Arcella, Bassano e Calvi Noale. Noi lì non abbiamo rischiato nulla, stavamo vincendo e potevamo pure raddoppiare: alla fine ne è uscito un pari che, comunque, mi tengo stretto. Ieri bisognava vincere, ma è stata un’altra partita tostissima. Con lo Scardovari si tende a dare tutto per scontato, dimenticando che in questo avvio di ritorno aveva già raccolto sette punti contro i sei dell’intero girone di andata. Avevano vinto due gare e perso al 92’ con il Pozzonovo. L’ennesima dimostrazione che qui non c’è nulla di scontato e che ogni singola vittoria va festeggiata come una finale. Ci attendono sette partite difficilissime, in cui affronteremo tre squadre in lotta per i playout. Domenica andiamo a Godego e sarà un’altra battaglia tirata fino all’ultimo secondo. È un campionato stupendo e voglio ringraziare pubblicamente questi ragazzi, che danno l’anima ogni settimana e ogni domenica. Nessuno tra gli addetti ai lavori ha mai parlato di noi, nessuno ci ha mai indicato tra le favorite o tra le eventuali squadre che possono puntare ai playoff. Invece siamo lì e ce la giocheremo fino in fondo, cercando di raccogliere più punti possibili."



Questo il tabellino della gara di Borgoricco:



UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Favarin, Girardi, Molin (12’ s.t. Regazzo), Vasic (12’ s.t. Tessaro), Scappin, Zantomasi (17’ s.t. Donè), Tescaro, Volpato, Cappella, Fiorese (33’ s.t. Scapolan), Zurlo (38’ s.t. Marangoni). A disp. Niero, Agostini, Poncia, Fantinato. All. Alessandro Bertan

SCARDOVARI: Zennaro, Vidali, Crepaldi, Caraceni, Jodi Maistrello, Marino, Siro Maistrello (21’ s.t. Bullo), Corradin, Boscolo (6’ p.t. De Bei), Bernardes, Lucci (32’ s.t. Ferro). A disp. Marandella, Marangon, Nordio, Banin. All. Fabrizio Zuccarin



ARBITRO: Bissolo di Legnago



RETE: 65' Scappin

Espulso al 46’ s.t. Corradin per fallo da tergo. Ammoniti Vasic, Siro Maistrello e Lucci. Recuperi: 1’ e 5’.