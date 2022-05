Eccellenza, girone B: United Borgoricco Campetra, si continua con il ds Fautelli e mister Bertan

In casa United Borgoricco Campetra si riparte nel segno della parola continuità. In questo senso sono da leggere le conferme operate dal presidente Massimo Poliero del tecnico Alessandro Bertan, il suo staff e del direttore sportivo Luigi Fautelli, che resta così al timone dell’area tecnica rossobiancoblu. Proprio quest'ultimo, dal sito ufficiale della squadra rossobiancoblu, ha delineato la strategia della prossima stagione: "Ci mettiamo alle spalle un’annata bellissima ed entusiasmante e siamo molto felici di proseguire il percorso insieme. Lavoreremo a 360 gradi per portare questo club sempre più in alto e faremo del nostro meglio per ripagare la fiducia che ci è stata accordata. Con la squadra faremo la cena di chiusura il 31 maggio: a partire dal giorno successivo inizieremo a pianificare la nuova avventura. Al momento ci stiamo muovendo solo in ottica “fuori quota”, visto che il prossimo anno dovremo inserire i 2003 e i 2004."