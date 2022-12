Eccellenza, girone B: dominio United Borgoricco Campetra, Spinea schiantato

Turbo United Borgoricco Campetra. La squadra di mister Bertan chiude il girone d'andata con un netto 3-0 ai danni dello Spinea, mantenendo il terzo posto in classifica, sempre a sette punti dal Treviso capolista. Vittoria meritata per i rossobiancoblu, che si confermano il migliore attacco del girone con 46 reti segnate in 19 partite disputate. Numeri terrorizzanti per le difese avversarie, che fanno gongolare i padovani, con un girone di ritorno tutto da vivere.

Anche oggi in gol sono andati tre marcatori differenti, sintomo di una squadra che non dipende solo dalle lune dei tre tenori Cappella, Tescaro e Barichello, ma che sa trovare all'interno della sua rosa sempre soluzioni differenti. A tal proposito è Volpato, il dodicesimo marcatore stagionale, a sbloccare la gara al 9', con una prodezza dai 25 metri. La solita zampata di Cappella, questa volta dal dischetto che vale il quindicesimo centro stagionale, vale il raddoppio. Il tris arriva nella ripresa grazie a Barichello, giunto al settimo centro in campionato.