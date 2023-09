United Borgoricco Campetra è secondo posto! Decide Marangoni a Spinea

Marangoni manda in paradiso la United Borgoricco Campetra sul campo dello Spinea. Tre punti pesantissimi per i rossobiancoblu, che balzano al secondo posto in classifica a -2 dal Cavarzano Belluno, unica compagine ancora a punteggio pieno. Anche in una delle poche giornata storte a livello realizzativo di Cappella, i ragazzi di Malerba trovano risorse per avere la meglio sulla compagine di Vianello (espulso poco prima del vantaggio ospite), decisamente talentuosa in avanti, ma decisamente rivedibile dietro.



United Borgoricco Campetra meglio nel primo tempo rispetto la ripresa, con tante azioni da gol nei primi 45', con Zantomasi, Tescaro, Cappella e Buson, ma la scarsa mira e le parate di Urban. D'Appolonia non resta a guardare, ma Piva è pronto. Nel secondo tempo l'equilibrio regna sovrano fino al 70': imbucata di Andrea Girardi per Marangoni e fucilata imprendibile dell’esterno che non lascia scampo a Urban.

Nei minuti finali gli ospiti sfiorano il raddoppio in contropiede con il neoentrato Fabio Barichello e con Thomas Regazzo, che arriva alla battuta a rete con un attimo di ritardo.

Questo il tabellino della gara nel veneziano:



SPINEA-UNITED BORGORICCO CAMPETRA 0-1

SPINEA: Urban, Busatto, Porcino, Beniamin (27’ s.t. Minio), Zanon, Donè (27’ s.t. Taddia), Riccato, Manente (27’ s.t. Coppola), Gemelli, Bezze (8’ s.t. Peresin), D’Appolonia (36’ s.t. Penzo). A disp. Keber, Compagno, Giovine, Petti. All. Matteo Vianello.

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Piva, Girardi, Scremin, Regazzo, Buson, Zantomasi, Tescaro (37’ s.t. Vasic), Stevanin, Cappella (34’ s.t. Barichello), Volpato, Marangoni. A disp. Cherubin, Tonini, Rosa, Fighera, Galliot, Scappin. All. Massimo Malerba.

ARBITRO: Pastore di Verona.

RETE: 25’ s.t. Marangoni.

NOTE: Spettatori 150 circa. Espulsi al 23’ s.t. mister Vianello e al 48’ s.t. Urban, entrambi per proteste. Ammoniti Busatto, Beniamin, Zanon, Donè, Riccato, Scremin e Buson. Recuperi: 2’ e 4’.