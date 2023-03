Eccellenza, girone B: tornado Treviso, niente da fare per la United Borgoricco Campetra

Un super Treviso liquida con grande facilità la United Borgoricco Campetra e si appresta a conquistare la promozione in Serie D. Al Vecchiato di Camposampiero i trevigiani diretti da Cunico si impongono per 4 a 0 sui malcapitati padroni di casa. Quarta sconfitta nelle ultime cinque per gli uomini di Bertan, protagonisti di un marzo da film horror che ha pregiudicato le chance di primo posto. Un vero peccato per i rossobiancoblu, sulla carta almeno uno tra i roster più profondi dell'intera categoria.

Contro il Treviso il bivio della gara c'è al 30'. Da una parte Shukolli stende Sartori in area, ma Chirnoaga non fischia il penaly, e sul ribaltamento di fronte Sottovia punisce una Scappin e compagni. Passano cinque minuti e De Poli raddoppia, sempre su assist di Sottovia, mentre il tris arriva al 44' con la doppietta personale di Sottovia. Nella ripresa è pura accademia degli uomini della Marca, che chiudono i conti con Boscolo Berto al 61'.

Questo il tabellino della gara:



UNITED BORGORICCO CAMPETRA-TREVISO 0-4



UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Girardi, Oprean (9’ s.t. Sessi), Vasic, Scappin, Antonello (9’ s.t. Regazzo), Torregrossa, Volpato, Cappella, Chinellato (1’ s.t. Barichello), Sartori (18’ s.t. Marangoni). A disp. Niero, Rumiz, Dussin, Cren, Nonnato. All. Alessandro Bertan.

TREVISO: Lombardi, Shukolli, Mosca, Stefani (42’ s.t. Marinello), Boscolo Berto, Salviato, Boron, Malagò (29’ s.t. Soncin), Sottovia (1’ s.t. Marcolin), De Poli (23’ s.t. Simeoni), Posocco (23’ s.t. Guccione). A disp. Fiorenzato, Busatto, Masoch, Ghiraldo. All. Enrico Cunico.



ARBITRO: Chirnoaga di Tivoli.



RETI: 30’ p.t. e 44’ p.t. Sottovia, 35’ p.t. De Poli, 16’ s.t. Boscolo Berto.

NOTE: Spettatori 600 circa. Ammoniti Boscolo Berto e Mosca. Recuperi: 2’ e 4’