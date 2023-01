Eccellenza, girone B: frenata United Borgoricco Campetra, con il Limana Cavarzano è 3 a 3

Una gara illogica, pazza, in cui è successo di tutto e il contrario di tutto. Alla fine il pirotecnico 3-3 per la United Borgoricco Campetra è positivo solo perché non è arrivata la sconfitta per gli uomini di Bertan e per la reazione dopo lo svantaggio maturato nei primi 40' di gioco. Per il resto c'è poco da festeggiare per i rossobiancoblu, che perdono contatto dalla vetta, ora distante 4 punti dalla Godigese capolista.

C'è da applaudire la compagine bellunese per la spensieratezza con cui si è presentata al Vecchiato, nonostante la posizione in classifica. Al 5’ gli uomini di Parteli mettono la freccia con un calcio di rigore di Band e dieci minuti dopo concedono il bis con Appocher. Di Cappella e compagni nemmeno l'ombra, con i bellunesi ad imperversare in lungo e in largo e trovare meritoriamente il 0-3 con Pradebon, abile a ribadire in rete una conclusione sul palo di Paier. .

Presi i tre schiaffi, la United Borgoricco Campetra si ridesta e in chiusura di tempo accorcia le distanze dal dischetto con Cappella, al diciottesimo centro stagionale. Nella ripresa gli assalti continui dei padroni di casa producono il 2-3 con Barichello al 57' e il 3-3 con Sartori al 73'. Tutto finito? Nemmeno per sogno, perché Vasic sfiora il 4 a 3 in almeno due occasioni, ma sarebbe stata una punizione troppo elevata per Cavarzano Limana autoritario per almeno un tempo. Per Bertan, fase difensiva da rivedere in vista del derby infrasettimanale contro la Piovese di Graziano, a quota due vittorie su tre gare in questo inizio di girone di ritorno.



Questo il tabellino della gara:



UNITED BORGORICCO CAMPETRA-UNIONE LIMANA CAVARZANO 3-3



UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Regazzo (27’ s.t. Girardi), Oprean (1’ s.t. Sessi), Vasic, Scappin, Antonello, Matteo Sartori (34’ s.t. Marangoni), Barichello (16’ s.t. Torregrossa), Cappella, Chinellato (1’ s.t. Volpato), Tescaro. A disp. Niero, Rumiz, Cren, Fighera. All. Alessandro Bertan.

UNIONE CAVARZANO LIMANA: Canova, Boso (22’ s.t. Brustolon), Malacarne, Piazza, Marcon, Loat, Fiabane, Pradebon, Band (27’ s.t. Bez), Paier (16’ s.t. Solagna), Appocher (22’ s.t. Haroku). A disp. Peterle, Trevisan, Gianluca Sartori, Sommariva, Comiotto. All. Massimiliano Parteli.

ARBITRO: La Verde di Verona.

RETI: 5’ p.t. Band (rigore), 15’ p.t. Appocher, 40’ p.t. Pradebon, 45’ p.t. Cappella (rigore), 12’ s.t. Barichello, 28’ s.t. Matteo Sartori.

NOTE: Spettatori 150 circa. Ammoniti Antonello, Sessi, Torregrossa, Piazza, Paier, Appocher, Bez e mister Parteli. Recuperi: 1’ e 4’