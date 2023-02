Eccellenza, girone B: United Borgoricco in rimonta sul Carenipievigina

La United Borgoricco Campetra sbanca con il risultato 3-1 il difficile campo dell’Eclisse Careni Pievigina e resta in testa al gruppo «B» di Eccellenza insieme al Treviso vincente sul campo dell'Arcella. Un'altra domenica nel segno del 3: tre punti, tre gol, tre vittorie consecutive.

Nemmeno il rigore in avvio di Janko demoralizza i rossobiancoblu. La squadra di Bertan, prendendo in prestito una battuta dal film Blues Brothers, sono una squadra in missione per conto di un sogno: la Serie D.

Tescaro sistema i conti al 20' su assit da calcio da fermo di Chinellato, mentre nell'ultimo quarto d'ora della ripresa arrivano le reti di Sartori e Cappella per il definitivo 1-3. Da segnalare l'ennesima prestazione di grandissimo livello di Torregrossa, protagonista dell'assist per la seconda marcatura rossobiancoblu.



Questo il tabellino della gara odierna: