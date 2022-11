Eccellenza, girone B: botta e risposta tra United Borgoricco e Liapiave, alla fine è pareggio

Il big match della decima giornata del girone B del campionato Eccellenza finisce in pareggio tra United Borgoricco Campetra e Liapiave. Risultato giusto per quanto visto in campo, che lascia le due squadre rispettivamente al secondo e terzo posto solitario in classifica a -6 e a -7 dalla vetta.

I rimpianti si sprecano per Bertan, dopo aver messo in discesa la sfida con la rete di Scappin al 10'. Galliot e Barrichello (2 volte) sprecano il colpo del ko e allora ci pensa Cattelan su rigore a riportare il risultato in parità. In precedenza da segnalare anche un palo incredibile di Zanetti. Nel finale le due squadre lottano con ferocia e veemenza su ogni pallone, ma alla fine resta 1 a 1 e nessuna della due contendenti approfitta del passo falso casalingo del Treviso. Nel post gara il direttore sportivo Fautelli ha sottolineato come sia stata "una bella gara contro una squadra tosta e costruita per fare un campionato di alta classifica. Ci sono state occasioni importanti da ambo i lati e direi che, nel complesso, il risultato è giusto. Ora testa al turno infrasettimanale di mercoledì».



Il tabellino della gara della United Borgoricco Campetra:



UNITED BORGORICCO CAMPETRA-LIAPIAVE 1-1



UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Girardi, Galliot, Fighera (14’ s.t. Marangoni), Scappin, Antonello, Torregrossa, Volpato (26’ s.t. Vasic), Cappella, Sartori, Barichello (14’ s.t. Chinellato). A disp. Niero, Sessi, Cren, Scapolan, Dussin, Nonnato. All. Alessandro Bertan.



LIAPIAVE: Yabre, Gardenal, Furlan, Scarabel, Kostadinovic, Granzotto, Agostini, Padoan, Cattelan (37’ s.t. Spader), Zanetti (26’ s.t. De Pin), Toffoli. A disp. Bianchin, Santi, Antoniol, Piccirilli, Boggio, De Martin. All. Zoppas.



ARBITRO: Buzzone di Enna.

RETI: 10’ p.t. Scappin, 12’ s.t. Cattelan (rigore).

NOTE: Spettatori 200 circa. Ammoniti Torregrossa, Barichello, Scarabel, Agostini e Toffoli. Recuperi: 2’ e 4’.