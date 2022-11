Eccellenza, girone B: tonfo Arcella, lo scontro salvezza va al Vittorio Falmec

Nello scontro salvezza della decima giornata del girone B del campionato Eccellenza vince il Vittorio Falmec sull'Arcella con il risultato di 2 a 1. I bianconeri di Fonti tornano ad occupare il penultimo posto, in coabitazione con la Piovese di Ottolitri. Ancora tanto da lavorare per i padovani, incapaci di trovare la tanto auspicata continuità per levarsi dai bassifondi di classifica in cui si trovano invischiati.

Meglio gli uomini di Bottega, con un grande protagonista, il funambolica Cima. Il numero 10 del Vittorio Falmec regala l'assist per la rete aprimatch di Barbon al 19' del primo tempo, e al quarto d'ora della ripresa dal dischetto non lascia scampo a Berto. L'Arcella spreca con Mangieri e Bressan e trova il gol della speranza solo al 90' con Pistolato, forse uno dei pochi raggi di sole di questo avvio di campionato dell'Arcella.



Testa al turno infrasettimanale ora contro il Calvi Noale, forse una delle sfide più difficile per provare a fare punti in questo campionato.



Questo il tabellino della gara di Vittorio Veneto:



VITTORIO FALMEC-ARCELLA 2-1



VITTORIO FALMEC: Memo, Bortot (48′ st Ianneo), Floris, Quarzago (19′ st Spencer), Marchesan, De Biasi, Salamon, Zane, Cais (16′ pt Barbon), Cima (45′ st Badio), Polese (30′ st Scarpi).

A disposizione: Bisti, Tarzariol, Zanette, Fadelli.

Allenatore: Bottega.



ARCELLA: Berto, Toso, Maritan, Pistolato, Lovato (19′ st Sartore), Tagliapietra, Bressan (14′ st Stangherlin), Vidor, Mangieri, Salvatore (30′ st Bettonte), L. Rossi (19′ st Menato).

A disposizione: T. Rossi, Bissacco, Calzavara, Trevisan.

Allenatore: Fonti.



Arbitro: Sacco di Novara.

Reti: 19′ pt Barbon, 15′ st rigore Cima, 45′ st Vidor.

Note: ammoniti Maritan, Tagliapietra, Vidor, Barbon, Mangieri. Espulso Mangieri