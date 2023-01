Eccellenza, girone B: Piovese, buio senza fine, vince facile il Vittorio Falmec

La Piovese di mister Ottolitri continua a perdere. Anche al rientro dalle festività natalizie, a Vittorio Veneto, i padovani tornano a casa con 4 gol sul groppone e una dirigenza in piena riflessione sulla posizione di Ottolitri. Lo sconcertante spettacolo offerto dalla squadra biancorossa non deve nascondere i meriti di un Vittorio Falmec lanciatissimo: settima affermazione di fila per il team allenato da Stefano Esposito, tra la squadre più in forma di tutto il girone. Anche contro Bortolotto e compagni, i trevigiani hanno messo in discesa la contesa al 12', gentile e sfortunato regalo della difesa piovese. Nonostante i tanti nuovi acquisti schierati da Ottolitri, ben 8 rispetto la gara precedente pre sosta natalizia, i padovani non hanno mai trovato il bandolo della matassa e a Badio al 30' non sembra nemmeno vero, complice una disattenzione collettiva Piovese, di portare i suoi sul 2 a 0. Infine, nella ripresa, c'è spazio per le reti di Cima (47') e Pellicanò (65'). Una resa senza attenuanti quella della Piovese, al quarto ko di fila e a ben nove punti dalla zona playout. Urge trovare un rimedio a questa soluzione. Dopo un mercato molto dispendioso come quello appena concluso, Bertani e soci non meritano di vedere un Piovese del genere sul fondo della classifica.