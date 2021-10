Eccellenza, girone A: il Mestrino Rubano a valanga sullo Schio

Roboante vittoria in trasferta per i padovani sul campo degli scledensi. Scarpin uomo copertina con una doppietta e la squadra di mister Bernardi riparte alla grande dopo lo sfortunato ko contro il Vigasio

E alla fine è arrivata la vittoria. In trasferta, contro una diretta avversaria. Il 4 a 1 contro il Calcio Schio, nel quarto turno del girone A dell'Eccellenza, è più che una boccata di ossigeno per il Mestrino Rubano. È la certificazione di un progetto ambizioso e pronto già da quest'anno ad infastidire chiunque in questa categoria.

La Cronaca

La giornata di gloria si capisce in avvio per i padovani, abili già al 2' a passare con bomber Nalesso, implacabile sottoporta e al suo terzo centro stagionale in quattro partite. Al quarto d'ora è il momento di gloria per il terzino del Mestrino Rubano, Villatora, che raddoppia le marcature per la squadra di Bernardi. Con gli ospiti in completo controllo, sorprende poco la rete del 3 a 0 nella ripresa. Ci pensa il neo entrato Scarpin, che poi bissa all'85' e chiude con una doppietta una giornata fantastica a livello personale e di squadra. Nel mezzo, al 73', c'è tempo per il gol della bandiera di Munarini. Per il neo arrivato tecnico degli scledensi, Visentin, tanto da lavorare. Soddisfazione e buone sensazioni per il futuro del Mestrino Rubano, destinato ad essere molto di più di una semplice comparsa in questo girone molto difficile.

Di seguito il tabellino del match del De Rigo di Schio:

SCHIO CALCIO: Rossi, Sacchetto, Sartore, Farretto, Marchioron, Talin, Michelon, Dalla Riva, Primucci, Andreetto, Gumiero. All.: Visentin.

MESTRINO RUBANO: Guadagnin, Villatora, Andreasi, Fantin (dal 33' s.t. Tagliapietra), Meneghello Gianluca, Fortini (dal 25' s.t. Cavallini), Poli, Tresoldi, Nalesso (dal 33' s.t. Meneghello Alberto), Bassi (dal 22' s.t. Pasinato), Adjei (dal 7' s.t. Scarpin). All.: Bernardi.

Reti: 2' Nalesso, 15' Villatora, 55', 85' Scarpin, 73' Munarini