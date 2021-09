Eccellenza, girone A: altro pareggio per il Mestrino Rubano

Dopo l'esordio senza reti, 1-1 in trasferta a Verona contro il Mozzecane Calcio per il Mestrino Rubano

Un altro segno x per il Mestrino Rubano nella seconda giornata del campionato Eccellenza girone A. Dopo il buon punto della prima di campionato, ecco un pareggio in trasferta contro il Calcio Mozzecane di mister Andrea Matteoni.

Tante occasioni per entrambe le squadre, fin dal primo tempo. Proprio al termine dei primi 45 minuti il Mestrino Rubano deve effettuare un doppio cambio molto importante per gli equilibri di mister Bernardi: Tagliapietra e Poli off, dentro Tresoldi e Crivellin. Sempre nella prima frazione esce per infortunio Salata, mettendo nei guai i bianchi che non demordono e svolgono una gara ordinata e ragionata.

Le reti sono tutte nel secondo tempo. Al 52' è Pereira a sfruttare un'indecisione della difesa patavina, ma al 62' dal dischetto è Nalesso a rimettere in sesto i conti e regalare un punto molto prezioso al Mestrino Rubano.

Ora testa alla Coppa Italia mercoledì alle ore 20.30 in trasferta contro il San Giorgio in Bosco.

Ecco le formazioni odierne:

Calcio Mozzecane: Gottardi, Cinti, Merci, Turrini E., Dalla Pellegrina, Savoia, Turrini K., Treccani, Giardino, Boseggia, Pereira. A disposizione: Leso, Moretto, Conti, Mazzi, Magro, Scatolon, Gordi. All. Andrea Matteoni

Mestrino Rubano: Guadagnin, Villatora, Andreasi, Tagliapietra (46' Tresoldi), Meneghello, Fortini, Poli (46' Crivellin), Fantin, Nalesso, Salata (15' Asoletti), Bassi (75' Adjei). A disposizione: Carollo, Meneghello A., Ruzza, Pasinato. All. Massimo Bernardi

Reti: 52' Pereira, 62' rig. Nalesso