Eccellenza: i gironi del campionato e della Coppa Italia Veneto 2023-2024 delle padovane

Nessuna sorpresa, tutto come previsto nel campionato Eccellenza. Confermati i due gironi da 16 squadre. Si parte il 10 settembre 2023 e si termina il 21 aprile con la stagione regolare. Nel raggruppamento grande equilibrio, con Ambrosiana, Vigasio, Schio ed Unione La Rocca Altavilla pronte a dare battaglia. Possibile mina vagante il Mestrino Rubano di mister Massimo Paganin, enigmatico l'Albignasego di Vecchiato, a caccia della punta da 15 gol in grado di far sognare la piazza. Per l'Academy Plateola di Ton si prospetta un campionato di fango e trincea, con la salvezza da portare a casa ad ogni costo. Livellamente verso l'alto nel girone B, con entrambe le padovane pronte a ben figurare. La neopromossa Unione Cadoneghe si è mossa benissimo sul mercato, assicurandosi gli ex Padova Baccolo e Volpato, mentre la United Borgoricco Campetra si affida alla freschezza delle idee di mister Malerba. Occhio alle tante trevigiane presenti nel raggruppamento, decisamete vogliosa di risalire in D, con menzione d'onore per la veneziana Calvi Noale dell'ex tecnico dell'Albignasego Vito Antonelli.

Di seguito la composizione:

GIRONE A

Academy Plateola 1911

Albignasego Calcio

Ambrosiana

Calcio Mozzecane

Calcio Porto Viro

Calcio Schio

Camisano Calcio

Longare Castegnero

Mestrinorubano F.C.

Montorio F.C.

Real Valpolicella

Union Eurocassola

Unione La Rocca Altavilla

Vigasio

Villafranca Veronese

Virtus Cornedo

GIRONE B

Calvi Noale

Cavarzano Belluno

Caorle

Eclisse Carenipievigina

Spinea

Conegliano

Portogruaro*/Favaro 1948**

Giorgione

Godigese

Liapiave

San Donà

Opitergina

Vittorio Falmec

Portomansué

Unione Cadoneghe

United Borgoricco Campetra

*in attesa di eventuale ripescaggio del Portogruaro in serie D. **in attesa di eventuale risalita dalla Promozione

In Coppa Italia - Veneto 2023/2024, gironi molto interessanti per le squadre della provincia di Padova. Spiccano l'Academy Plateola nel girone vicentino con Schio, Camisano e Longare Castegnero, mentre la United Borgoricco Campetra andrà in provincia di Treviso (Giorgione e Godigese) e Vicenza (Eurocassola). A forti tinte padovane il raggruppamento 5 con l'Albignasego di Vecchiato pronto ad affrontare il Mestrino Rubano di Paganin e l'Unione Cadoneghe dell'ex Ferrulli.

Quadrangolare n.1 Ambrosiana, Calcio Mozzecane, Real Valpolicella, Villafranca Veronese

Quadrangolare n.2 Montorio F.C., Unione La Rocca, Vigasio, Virtus Cornedo

Quadrangolare n.3 Academy Plateola 1911, Calcio Schio, Camisano Calcio 1910, Longare Castegnero

Quadrangolare n.4 Giorgione 1911, Godigese, Union Eurocassola, United Borgoricco Campetra

Quadrangolare n.5 Albignasego Calcio, Calcio Porto Viro, Mestrino Rubano, Unione Cadoneghe

Quadrangolare n.6 Calvi Noale, FC Spinea 1966, Liapiave, Opitergina

Quadrangolare n.7 Città di Caorle - La Salute, Portogruaro / Favaro1948**, Portomansuè, San Donà 1922

Quadrangolare n.8 Cavarzano Belluno, Eclisse Carenipievigina, Conegliano 1907, Vittori Falmec S.M. Colle