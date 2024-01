Eccellenza, l'ex giustiziere del Padova Matteo Rubin rescinde anche dall'Academy Plateola

Continua la rivoluzione in casa Academy Plateola, squadra militante nel girone A del campionato Eccellenza, e reduce da tre vittorie di fila in campionato. Per raggiungere una salvezza che avrebbe del miracoloso, ecco un'entrata importante e un'uscita di spicco nella rosa di mister Tentoni.

La partenza è quella di Matteo Rubin, terzino sinistro e sempre più centrale difensivo, che ha rescisso in mattinata il suo accordo con la compagine gialloverde. Continua a non avere pace la carriera nel post professionismo per l'ex Cittadella, Torino e Bologna, tra le altre, e noto per aver siglato il penalty con cui spense il sogno promozione nella finale 2021 dei playoff ai biancoscudati diretti all'epoca da mister Mandorlini. Dopo Campodarsego ed Arcella lo scorso anno, ecco il comunicato della società presieduta da Simone Gottardo: "Salutiamo Matteo Rubin; c'è stata la rescissione con il difensore dal passato importante. Ringraziamo Matteo per l'impegno profuso e per la professionalità dimostrata e gli auguriamo le migliori fortune sia in campo sportivo che in quello personale".

Per un difensore dal passato importante che se ne va, ecco un altro innesto per il pacchetto arretrato di mister Tentoni: Julian Augustin Bruno, difensore dal gran fisico, 193 cm, 24 anni tra un mese circa e con già alle spalle importanti campionati di Serie D con le maglie di Palmese, Civitanovese, Bra e Afragolese, due campionati vinti in Eccellenza con Giorgione e Bassano. In questa stagione Bruno ha giocato con il Mozzecane, ironia della soerte prossimo avversario domenica 7 gennaio dell'Academy Plateola in quel di Curtarolo, nonché autore del secondo gol nell'amara trasferta veronese nel 3-0 della prima giornata il 10 settembre scorso.