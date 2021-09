Eccellenza, goduria Pozzonovo! Calvi Noale annichilito

La sorpresa, se così si può dire osservando le belle vittorie di Coppa delle settimane precedenti, della prima giornata del girone B dell'Eccellenza è la vittoria del Pozzonovo in casa di una delle corazzate del girone, il Calvi Noale di mister Vianello.

Vittoria dal peso specifico immenso per i biancozzurri patavini, sempre sul pezzo e protagonisti di una gara solida, dura, di grande pragmatismo.

La cronaca

Pozzonovo subito in controllo del campo e meritoriamente in avanti al 28': Cazzadore sfrutta al meglio un filtrante di Degan e batte l'incolpevole Fornea. Ci si aspetta la reazione dei veneziani ed invece arriva il raddoppio del Pozzonovo. Dario prende l'ascensore e impatta di testa la punizione laterale calciata da Gallo.

Il doppio schiaffo motiva il Calvi Noale, ma il Pozzonovo gestisce al meglio e dove non arrivano gli uomini di movimento, ci pensa Xhani. Meritato il tre a zero del Pozzonovo con Pavan all'81', dopo un bello scambio con Rizzieri, da poco entrato in campo.

Nel finale espulso Pavan, unica nota stonata del pomeriggio veneziano

Il tabellino della gara

CALVI NOALE: Fornea, Pietro Vianello, Gasparini, Coppola (24’ s.t. Franciosi), Bortoluzzi (1’ s.t. Marco Dell’Andrea), Leonarduzzi, Pizzinato, Coin, Peron (6’ s.t. Berardi), Alberto Dell’Andrea (37’ s.t. Chia), De Vido. A disp. Fabbian, Losso, Tonolo, Scanferlato, Bellia. All. Matteo Vianello.

POZZONOVO: Xhani, Businarolo, Et Tahiry, Dario, Benucci (38’ s.t. Badiello), Artuso, Degan (41’ s.t. Costantin), Pavan, Cazzadore (9’ s.t. Rizzieri), Gallo (24’ s.t. Marzola), Cortella (33’ s.t. Birolo). A disp. Schiavon, Boscain, Gherardo, Franchin. All. Nicola Cavazzana.

ARBITRO: Liviero di Vicenza.

RETI: 28’ p.t. Cazzadore, 42’ p.t. Dario, 36' s.t. Pavan.

NOTE: Spettatori 150 circa.

Espulso al 45’ s.t. Pavan per proteste.

Ammoniti Pietro Vianello, Coppola, Benucci, Gallo, Cortella e mister Cavazzana.

Recuperi: 1’ e 3’.