Eccellenza: il Mestrino Rubano firma il portiere Corasiniti

Il Mestrino Rubano infiamma il mercato dell'Eccellenza e dopo l'arrivo del centrocampista Topao, piazza il super colpo Alberto Corasaniti.

Dopo averlo inseguito a lungo, il DS Massimiliano Lucchini mette finalmente le mani su un portiere di grande esperienza, ma ancora giovane come l'ex canterano del Cittadella. Per il classe 1999, nell'ultima stagione alla Robeganese Fulgor Salzano nel girone B di Eccellenza, si tratta della quinta squadra della sua carriera e solo la seconda stagione in Eccellenza, dopo più di cento presenze in Serie D tra Union Clodiense e Union Feltre.

Per la società del presidente Stefani un acquisto di grande prestigio, che certifica il progetto ambizioso della squadra biancoazzurra, nonostante le partenze di Thomas e Gianmarco Scapin e quella praticamente certa di Alberto Salata verso il veronese al Vigasio.