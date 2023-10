Eccellenza, il punto e le classifiche dopo la 7°giornata

Continua il cammino delle padovane nei due gironi dell'Eccellenza Veneta. Nessuna vittoria per le squadra della provincia, con due soli pareggi a fronte di ben 3 sconfitte. Entriamo nel dettaglio.

GIRONE A



Nell'anticipo di sabato, il Villafranca Veronese si conferma la squadra più in forma del raggruppamento, piegando per 2 a 1 l'Albignasego di Vecchiato, che vede allontanarsi la vetta di 5 punti a casa delle vittorie di Vigasio, Mozzecane ed Union La Rocca Altavilla. A -2 da questo trio di testa ecco lo splendido Mestrino Rubano di mister Paganin, che non va oltre l'1-1 interno contro il Porto Viro. Gara pazza al Bertocco, con una rete annullata in apertura per la squadra di Paganin, lo svantaggio al 10' a firma dell'ex Luparense Boron, un altro gol non convalidato sempre per fuorigioco ai padroni di casa e il pari al 35' di Nalesso su assist di Fantin. Nemmeno il tempo di godersi il pari che Salata si fa espellere e il Mestrino Rubano in inferiorità numerica se la gioca ad armi pari con i temibili rodigini e sfiora il colpaccio nel finale con il rigore del solitamente infallibile Villatora, ma Passarella è un gatto e para la trasformazione del centrale padovano. Notte fonda per l'Academy Plateola in quel di Montorio. Vincono i veronesi che fanno un bel scatto in avanti grazie al gol dell'eterno Nicola Zanetti.

Ecco risultati e classifica aggiornata:



Villafranca Veronese-Albignasego 2-1 30' pt Stanghellini (V), 20' st Ghirardi (V), 25' st rigore Mattia Cecconello (A)

Mestrino Rubano-Porto Viro 1-1 10'pt Boron, 35'pt Nalesso

Montorio-Academy Plateola 1-0 Zanetti

Altri risultati: Ambrosiana-Virtus Cornedo 1-1, Mozzecane-Longare Castegnero 2-1, Schio-Eurocassola 2-1, La Rocca Altavilla-Real Valpolicella 4-2, Vigasio-Camisano 4-0

Classifica: Vigasio 14, Calcio Mozzecane 14, Union La Rocca Altavilla 14, Mestrino Rubano 12, Union Eurocassola 12, Villafranca Veronese 11, Calcio Longare Castagnero 11, Montorio FC 10, Real Valpolicella 9, Albignasego 9, Porto Viro 9, Ambrosiana 9, Calcio Schio 7, Camisano 3, Academy Plateola 3, Virtus Cornedo 1



GIRONE B

Ancora una domenica amara per l'Unione Cadoneghe, che esce sconfitta dal terreno del Portomansué con un pirotecnico 4-3. Ping pongo continuo di emozioni nel trevigiano, con Alcantara a sbloccare la gara al 15' del primo tempo e con la risposta di Baccolo al 42'. Quando si sembra andare al riposo in parità, Barra porta nuovamente avanti i suoi. Ferrulli all'intervallo si fa sentire e i primi sette minuti dei padovani sono devastanti. Cherif pareggio dopo nemmeno 60 secondi, mentre al 52' Espiscopo firma il sorpasso. Tutto finito? Macché. Alcantare pareggia i conti al 73' e in piena zona Cesarini, al 92', è Agostini a far piangere i padovani, penultimi in classifica a quota 6 punti. Tanti gol e spettacolo anche a Noale, dove il Calvi dell'ex tecnico dell'Albignasego Vito Antonelli, impone il 2-2 alla United Borgoricco Campetra di Malerba. Nove minuti di gara e Pasha porta avanti i veneziani su rigore. Otto minuti dopo Vasic rimette in sesto i conti con un chirurgico rasoterra all’angolino più lontano trasforma in oro un assist al bacio di Marangoni. In pieno recupero nel primo tempo Stalla riporta avanti Antonelli. Nella ripresa Barichello poco prima della metà del tempo riequilibra i conti per il pareggio finale. Rossobiancoblu con solo 11 punti dopo 7 partite e il Sandonà già in fuga verso la D.

Ecco risultati e classifica:

Calvi Noale-United Borgoricco Campetra 2-2 9' pt rig. Pasha (CN), 17' pt Vasic (UBC), 47' pt Stalla (CN), 15' st Barichello (UBC)

Portomansué-Unione Cadoneghe 4-3 15' pt Alcantara (P), 42' pt Baccolo (U), 47' pt Barra (P), 1' st Cherif (U), 7' st Episcopo (U), 28' st Alcantara (P), 47' st Agostini (P)

Altri risultati: Conegliano-Caorle 2-0, Favaro 1948-Godigese 1-2, Giorgione-Cavarzano 4-2, Liapiave-Liventina Opitergina 1-0, Sandonà-Spinea 3-1, Vittorio Falmec-Eclisse Carenipievigina 3-1 (giocata sabato)



Classifica: Sandonà 17, Giorgione 13, United Borgoricco Campetra 13, Liapiave 11, Vittorio Falmec 11, Eclisse Carenipievigina 10, Conegliano 10, Liventina Opitergina 10, Spinea 10*, Favaro 1948 9, Portomansué 8, Calvi Noale 7, Carvarzano Belluno 7*, Godigese 7, Unione Cadoneghe 6, Caorle La Salute 5