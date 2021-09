Eccellenza, ko Abano contro il Giorgione

Esordio in campionato a Castelfranco Veneto, innanzi ad una delle corazzate del girone, per l'Abano di mister Milazzo. Decidono le reti di Mangieri e Pivato per i trevigiani, match sempre in equilibrio, neroverdi fiduciosi per il futuro

Sconfitta all'esordio in campionato per l'Abano in quel di Castelfranco contro il Giorgione, una delle favorite del girone C. Neroverdi poco pungenti in avanti e incapaci di creare reali pericoli alla porta di Costa. Giorgione sicuramente più esperto ed abile a capitalizzare al massimo le situazioni offensive create nel corso del match. Età media iniziale per l'Abano ultra green: 21,45. Nella ripresa, se possibile si è fatto ancora meglio, 19,7. I margini di crescita sono enormi.

La cronaca

Al 4' primo squillo dell'Abano con Nnodim, ma il tiro dai 25 metri è sbilenco. Passano cinque minuti ed ecco che la gara si sblocca. Orchestra Gashi, rifinisce Vianelo dalla destra e al centro dell'area di rigore è puntuale Mangieri con un piatto che colpisce prima il palo e poi va in rete. Al 13' episodio dubbio in area di rigore dell'Abano, con l'atterramento di Gashi da parte di Rosa, ma per arbitro e assistente ben appostati non ci sono gli estremi per il penalty. Il Giorgione nella prima frazione preme, come al 15' con Dall'Agnol, che di testa sfiora il raddoppio su cross di Perosin dalla sinistra o al 25' con un tiro a giro di Gashi che si spegne di poco a lato. Dopo un avvio scoppiettante, le due squadre si fronteggiano molto in mezzo al campo, senza creare grosse occasioni da rete. In chiusura di prima frazione l'Abano in avanti. Discesa sulla destra di Ferreira, il pallone messo al centro è preda di Chesne che in acrobazia non trova la porta.

Nella ripresa si riparte con tre cambi. Due per l'Abano e uno per il Giorgione, con conseguente cambio di sistema di gioco, con un più abbottonato 5-3-2. Gashi al 51', dopo una bella incursione palla al piede centralmente, prova a sorprendere Pinana, ma il rasoterra è debole. Al 65' Zatta in versione Nesta, è letteralmente strepitoso a chiudere in velocità e scivolata su Vuanello e Anile, impedendo un probabile 2 a 0 per il Giorgione. Al 68' bella triangolazione sull'asse Bozza-Ferreira, con quest'ultimo puntuale al cross dalla destra, ma il suo invito non è raccolto da nessuna maglia neroverde. Replica del Giorgione al 72' con una bella punizione di Salomone all'incrocio, ma Pinana vola e devia in corner. Al 77' Guerriero va vicinissimo al pareggio per l'Abano. La sua rasoiata dai 25 metri sulla sinistra viene deviata in corner e tocca l'esterno della rete, dando l'illusione del gol. Non succede praticamente più nulla, tranne una bella girata al volo alta di Dall'Agnol sugli sviluppi di una punizione battuta dalla sinstra. Nel recupero c'è gloria per Pivato, appena entrato. Sua la rete che fissa il risultato sul definitivo 2 a 0 per il Giorgione. Punizione eccessiva per l'Abano, Giorgione che parte con il piede giusto in quest'annata.

Il tabellino del match



GIORGIONE: Costa; Dall'Agnol, Bevilacqua, Perosin, Salomone, Antonello, Anile (84' Franco), Nicoletti, Mangieri (46' Griggio), Gashi (89' Pivato), Vuanello (76' Pace). A disposizione: Giovinazzo, Canton, Franco, Bruno, Griggio, Pivato, Basso, Pace, Gerotto. All. S.Esposito

ABANO: Pirana; Ferreira, Rosa, Nnodim, Cunico, Zatta, Baresi, Bozza, Chesne (46' Guerriero), Leonardis (71' Favaro), Gazzola (46' Buzzi). A disposizione: Havrshkiv, Guerriero, Buzzi, Bocellari, Favaro, Schiavon, Proto, Capuzzo, Zerbetto. All. M.Milazzo

Arbitro: Bissolo di Legnano

1°Assistente: Carraretto di Treviso

2°Assistente: Nicoletti di Mestre

Reti: 9' Mangieri, 94' Pivato

Ammoniti: Cunico, Baresi, Nnodim

Recupero: 1'; 4'