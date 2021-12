Eccellenza, le decisioni del giudice sportivo: gli squalificati per la 13°giornata

In vista della tredicesima giornata del campionato Eccellenza girone A e B, ecco le decisioni del giudice sportivo per quanto riguarda squalificati e diffidati. Da segnalare l'assenza in difesa per il Borgoricco Campetra di Thomas Regazzo e per l'Academy Plateola di Tommaso Lelj.

Di seguito tutte le delibere del giudice sportivo, dal comunicato all'interno di figcveneto.it:

1 Giornata di squalifica per Espulsione: Thomas Regazzo (Borgoricco Campetra), Tommaso Lelj (Academy Plateola), Riccardo Baggio (Godigese), Yarboe Prince (Robeganese Fulgor Salzano)

1 Giornata di squalifica per V Infrazione raggiunta: Marco Veronese (Albignasego), Steven Anostini (Camisano Calcio), Giovanni Bordignon (Godigese), Andrea Bandiera (Robeganese Fulgor Salzano)

Ammenda di euro 120,00 Scardovari per insulti all'Arbitro e alla terna durante la gara.